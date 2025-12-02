Несмотря на многолетнюю войну с Россией, в Украине до сих пор остаются люди, которые отстаивают русский язык, ходят на концерты к пророссийским исполнителям и возмущаются установлением пандусов для маломобильных групп. Ветеран Александр Терен, который получил на фронте тяжелое ранение, убеждает, что такой путь никогда не приведет нас к победе.

В эксклюзивном разговоре с 24 Каналом он поделился своими мыслями о языковом вопросе, адаптации военных к гражданской жизни и реакции общества на них. А также рассказал о дружбе с Еленой Мандзюк, почему возник скандал с блогершей Алхим и с какими проблемами чаще всего сталкиваются ветераны.

"Мы ведемся на это": о языковом вопросе

Россияне хотят сделать свой язык вторым государственным в Украине. Также они требуют, чтобы у нас работала русская церковь. Что вы думаете об этом требовании? Почему Кремлю так важно, чтобы русский язык был в Украине на уровне официального?

Конечно, это должна быть наша "красная линия". Думаю, ни для кого не секрет, какова моя позиция относительно украинского языка как единственного языка, которым должны пользоваться граждане Украины. Конечно, они могут знать много других языков – это классно. Но в целом общаться – именно на украинском.

Очевидно, что язык – идентификатор нации, идентификатор тебя как человека из определенного общества: французский говорит, что ты из общества Франции, украинский – Украины, русский – понятно, что это Россия.

Кто бы что ни говорил в защиту русского, мол, нас так воспитывали, это язык наших родителей, но никто из этих людей не задается вопросом, почему этот язык стал языком их родителей. Наверное потому, что кого-то вывезли из домов в лагеря в Сибирь или Алтай, а сюда заселили людей из России. И так этот язык пришел, прикочевал сюда, и стал языком элит.

Россия давно это делает – если ты хотел чего-то достичь, то должен был знать русский язык. Так размывали границы нас как народа, потому что действительно было, будто "один язык, одна вера, один народ" – именно так любит говорить Владимир Путин. Очевидно, что это хорошо работает и точно работало до полномасштабного вторжения. Люди говорили, мол, "какая разница", мы же "братские народы" и так далее.

Все это было для нас вредной риторикой, которая привела к тому, что мы сейчас сидим без света, что Россия бомбит города, убивает наших людей. Я думаю, язык является одной из причин, почему эта война наступила и почему она продолжается. Конечно, я не говорю, что язык – главный критерий, но точно один из ярких, мощных каналов пропаганды, которым пользуется Россия. А мы на это ведемся.

Один из результатов русификации – это то, что в столице, к сожалению, почти треть учителей во время уроков и 40% учителей во время перерывов не общаются на украинском. Эти показатели почти вдвое выше, чем по всей стране. Однозначно дети будут брать пример от учителя. Почему так происходит и как это можно изменить?

Это глобальный и широкий вопрос. Даже если бы учителя разговаривали на русском, я все-таки считаю, что все идет из семьи. То есть, когда родители разговаривают со своим трехлетним ребенком на русском, а я это тоже довольно часто слышу, то очевидно, что потом он так же будет общаться и на уроках, и на перемене. А учителя своим примером только подкрепляют этот эффект, когда на переменах переходят на русский.

Недавно я видел видеоролик, на котором учительница обозвала ученика, когда он спросил ее, почему она не разговаривает на украинском языке. Как по мне, это тянет на увольнение, потому что такой человек точно не научит детей ничему хорошему.

Эти люди воспитывают украинских граждан, которые потом будут строить государство, вкладывать в него свое время, ресурсы. Они должны формировать любовь к стране, своим землякам для того, чтобы делать это общество лучше. Но, учитывая, что часть этих людей воспитывают на русском языке, то они даже не желая этого, будут склонны к российским нарративам.

Для меня язык вполне формирует человека. Даже семантика слов, значения которые они имеют. Например, "работать" – от слова "рабы". Украинское "працювати" имеет совсем другой оттенок. Поэтому для меня это о формировании человека. И очень обидно, что учителя, люди, которые воспитывают детей – этого не понимают.

В каких отношениях с Еленой Мандзюк?

Должна ли быть более радикальная, категоричная позиция, как была, например, у Елены Мандзюк? Она как-то написала, что ее дети могут и побить ребенка, если тот говорит на языке террористов. За это на нее открыли уголовное производство. По вашему мнению, стоит ли быть настолько радикальными?

Конечно, любой радикализм всегда приводит к противопоставлению, к антидействию, люди наоборот начинают сопротивляться. Поэтому здесь нужно действовать правильно – не мягко, но и не совсем радикально.

Если говорить о Елене, то, конечно, много цитат вырвали из контекста. Она имела в виду, что ее дети чувствуют опасность от русского языка. Собственно они таким образом могут себя защитить. А уголовное производство от кого? От Алексея Гончаренко – пророссийского человека с ног до головы. Ну это смешно.

Поэтому пока такие люди будут у власти, и их не выбросят из страны и не лишат всех прав – до тех пор будут оставаться учителя, которые позволяют себе говорить с детьми на русском.

Вы сейчас общаетесь с Еленой, или нет?

Сейчас не общаемся. Так случилось. Она хорошая, яркая, сильная женщина. Я благодарен ей за вклад в армию. Кстати, она очень много помогает. Я также достаточно близко знаком с ее детьми, поэтому немного скучаю по ним. А так, все хорошо.



Александр Терен и Елена Мандзюк / Фото из инстаграма Елены Мандзюк

Скандал с блогершей Алхим и хейт от ее сторонников

Вы обращались в СБУ, чтобы открыли производство, или хотя бы проверили блогершу Алхим относительно ее неоднозначных высказываний о России и Путине. После этого на вас набросились ее сторонники. О чем говорит эта ситуация? Почему вообще есть люди, которые разделяют позицию Алхим даже после того, когда она сбежала из страны, посещает концерты российских певцов?

Собственно, это вопрос не столько языка как в целом культуры восприятия. В контексте Алхим понятно, какие ценности она имеет. Она выехала из страны, ходит на концерты пророссийских артистов. Поэтому такие люди ее и поддерживают.

Очевидно, что среди украинцев, у нее также есть большое количество сторонников. Есть люди, которые разделяют ее позицию, взгляды, потому что "честно", потому что "харизма". Здесь не столько о языке, как о внутренней революционности, которая направлена совершенно не в ту сторону.

Я знаю, что с ней были попытки завязать диалог. Даже получалось настроить ее на "правильный путь", помочь улучшить общество и свой статус в нем. Но ее хватило очень на немножко. Она поняла, что, видимо, лучше ехать в Дубай и слушать русскую музыку.

Очень обидно, что у многих людей такая низкая культура. Очевидно, это зависит от школы: как учили детей, какое общество формировали. Я тоже застал времена, когда у нас было все тотально российское, но мне хватило внутренней силы, мотивации и понимания перейти на украинский контент, полностью отказаться от российского и жить чистой, свежей жизнью.

Есть люди, которые этого не хотят делать, а Алхим – их проводник, идеал всего, чего можно не делать.

Должны ли блогеры отвечать за мнения, которые публикуют?

По вашему мнению, блогеры должны нести ответственность за слова, за то, что они могут распространить мнение, которое противоречит государственным интересам?

Безусловно, я считаю, что это не только о блогерах, но и вообще обо всех пользователях соцсетей. Пусть их идентифицируют, регистрируют по паспорту, потому что то, что делается сейчас, эти ботофермы – мы видим, насколько Россия вкладывается в это и делает все для нашего внутреннего раскола.

Я считаю, что было бы хорошо ввести какую-то идентификацию. Тогда люди меньше будут писать гадости друг другу и напряжение в обществе немного спадет. Это точно.

Ну а если мы говорим в контексте инфлюенсеров, лидеров мнений, то очевидно, что я бы регулировал это на законодательном уровне. Возможно, приравнял их к средствам массовой информации, потому что действительно есть очень много моментов, когда мы не понимаем определенной информации от блогера.

Кто-то ее принимает как правдивую, а тогда происходит так, что сотни тысяч людей разносят фейки, потому что блогер не захотел их проверять. Или ему заплатили, чтобы он это опубликовал. Поэтому и блогеров, и интернет-издания я бы привлекал к ответственности.

Страница Алхим в инстаграме до сих пор функционирует. Даже после того, как она уехала в Дубай, ходит на концерты исполнителей, которые поддерживают Путина – остаются люди, которым это импонирует. Что делать, чтобы таких случаев было меньше? Государству нужно блокировать таких пользователей? Или все-таки должен быть свободный доступ к различным позициям и сторонам?

Доступ к различным сторонам точно нужен, потому что мы должны понимать настроения общества, иначе мы просто сузимся до какого-то маленького пузыря, будем думать, что у нас все классно, все разговаривают на украинском языке, а скоро уже победа.

Но благодаря таким как Алхим понятно, что победа так скоро не наступит и за нее нужно бороться абсолютно везде: на фронте, в гражданском секторе, потому что есть люди, которые подрывают национальную безопасность.

Возможно, блогеры должны теснее сотрудничать с нашими спецслужбами? Российским блогерам за это платят колоссальные деньги, они работают для российской пропаганды. Но у нас демократическое государство, у нас все по-другому. Как тогда работать с молодежью?

Однозначно нужно работать с блогерами. Я об этом много коммуницирую, в частности с государственными органами. Я не говорю, что надо работать в сфере пропаганды, как это делает Россия, но в культурной сфере нам точно нужно привлекать блогеров. Дети, подростки следят за ними, тем, что они транслируют.

Если будут дополнительные бенефиты для блогеров, возможно, даже финансовые или налоговые, то они более охотно будут делиться с аудиторией, например, государственными программами. В Украине сейчас существуют множество государственных программ для ветеранского бизнеса, грантов различного типа, культурных проектов.

Но к этому всему нет такого широкого доступа, потому что нет ресурса, заинтересованности. Поэтому однозначно нужно работать с блогерами, привлекать их к культурным направлениям от государства.

А относительно каких-то более глубоких вопросов, то это уже выбор каждого блогера, потому что работать со специальными службами – это совсем другая ответственность и совсем другой уровень.

О концерте российского исполнителя Jah Khalib в Украине

Появилась информация, что в Украине может выступить казахский русскоязычный рэпер Jah Khalib. В первые дни вторжения он находился в Киеве, видел все собственными глазами, но в конце концов уехал в Россию и продолжает там работать. И вдруг на январь 2026 года в Украине начали планировать его концерты. К счастью, их отменили, но как вообще такая новость могла появиться?

Мне очень обидно это видеть и читать. Я уже говорил, что есть низкая культурная образованность.

Это у людей такая короткая память, или они просто не разделяют, что это все русскоязычное?

Я думаю, это о том, что музыка якобы "вне политики". Это то, что транслирует Алхим, мол, я слушаю музыку, которую хочу, потому что "мне нравятся настроение, эмоции" и все остальные отмазки для "хороших русских".

Вторая причина заключается в том, что молодежь, которая сформировалась после 2010 года, уже слушала эту музыку как свою, молодежную. Сейчас в силу определенных обстоятельств и низкой культурной образованности, она никак не сопоставляет все эти факты. Мне очень обидно понимать, что многие люди не видят причинно-следственных связей и потом ходят на такие концерты.

Обратите внимание! В первые дни вторжения рэпер Jah Khalib писал, что "не просто любит, а восхищается украинцами". Он благодарил их за спасение его семьи. Впрочем, впоследствии изменил свое мнение и уехал в Россию. Позже музыкант написал, что "всегда с радостью приезжает в Россию" и имеет хорошее отношение ко "всем ее народам".

Есть множество других примеров, кроме концертов, когда в Киеве, Одессе или в других городах, люди собираются в клубах, где звучит русская музыка. И всем все хорошо. Эти клубы "забиты".

Конечно, все устали, все хотят отдохнуть – это тоже можно понимать. Но есть прекрасная, невероятная, волшебная музыка украинских исполнителей, западных певцов. Очень жаль, что люди действительно не сопоставляют фактов и снова заходят в тот российский круг, из которого мы пытаемся выйти.

Почему украинские города до сих пор не доступны для людей с инвалидностью?

Хочу с вами обсудить проблемы военных, ветеранов. На днях меня шокировало, что жители Ивано-Франковска были против установки пандуса в их подъезде. Рядом с ними проживает ребенок с инвалидностью, но жителям этот пандус "портил эстетику". Как вы можете такое прокомментировать? Потому что это не первый подобный случай.

Честно, это просто какой-то сюр. Я не понимаю, что в головах этих людей. Это даже не сосед, который вернулся с ранением. Это ребенок, который просто хочет жить, хочет, чтобы его постоянно не носили на руках, а он мог сам справляться. Это просто дико... Я действительно не знаю, чем руководствуются эти люди.

Для меня это тот типаж людей, которые обзывают военных "алкашами", рассказывают, что у них были соседи, которые пили и теперь пошли на войну. Но интересно, что когда этот человек погибает, то они начинают плакать, говорить, что он Герой, что он погиб ради нас. Это люди, которые абсолютно не находятся в орбите Украины и не имеют понимания того, что происходит в нашем государстве.

Если мы возвращаемся к законодательству и вопросу, как это урегулировать, то действительно есть государственные строительные нормы, которых, к сожалению, почти никто не придерживается. Очевидно, что их не могут применить с обратной силой к тем домам, которые уже построены. Их возводили во времена СССР без всяких условий доступности.

Но, наверное, можно принять закон и сделать так, чтобы во всех жилых домах установили пандусы, даже несмотря на то, есть ли там человек с инвалидностью, или нет. Потому что говорится в целом о маломобильном населении, об удобстве. Ведь когда мы несем велосипед в подъезд, то удобнее его везти по пандусу, чем нести в руках.

Когда я несу тяжелые сумки или идет бабушка с "кравчучкой" – очевидно, что ей будет удобнее воспользоваться пандусом. Таких примеров можно привести множество. Мне обидно, что люди не понимают этого и никто не ставит себя на место другого.

Сейчас такое время, что любой и где угодно может пострадать. Это нам в очередной раз показал пример с обстрелом в Тернополе. Мы нигде не защищены и должны это понимать. Поэтому пандусы – это об удобстве и доступности,

Доступность – это удобство для всех. Это не только для меня, как для человека с инвалидностью, а для всех. Доступность должна регламентироваться законодательством Украины и быть внедренной всюду.

И еще хочу напомнить случай со станцией метро "Университет" в Киеве. Там пешеходный переход должен был дублировать подземный переход, на который просто нереально заехать на кресле-коляске из-за резкого спуска.

Но государственные органы и полиция это саботируют и не делают такого перехода. Причин никто не понимает. Переход обещали еще несколько лет назад, но его до сих пор нет. Активисты уже сами рисуют переход, но приезжают службы и все зарисовывают.

Поэтому для меня странно, как в государстве мы декларируем, что инклюзивность является для нас приоритетом, но одновременно говорим, что это "не эстетично" и мы не хотим этого делать.

Но благодаря вашей просветительской работе, программам люди стали более образованные. Уже не так много украинцев паркуются на местах для людей с инвалидностью, заработали штрафы за парковку на таких местах. Довольны ли вы тем, что имеем сейчас, или все-таки есть гораздо больше моментов, над которыми нужно работать?

Бесспорно, я доволен тем, что есть, потому что если мы сравним с тем, что было, например, 5 лет назад – это вообще небо и земля. То есть сделано очень много. Просто в масштабах целого государства и различных секторов – это не слишком большой объем работы. Но мы к этому идем.

Также я понимаю, что это не делается за несколько лет. Даже законодательно это достаточно сложно, потому что нужно все принять на государственном уровне, потом "спустить" на города, уполномочить кого-то, найти различных подрядчиков. Параллельно еще надо все мониторить, следить за частным бизнесом, чтобы он тоже придерживался этих норм. То есть все очень сложно сделать, но это все делается.

Действительно благодаря проекту "Отвал ног" многие люди начали обращать внимание и как-то "примерять" эту ситуацию на себя, думать, как бы им было, понимать, что доступность в нашем государстве нужна.

Жаль, что этот проект не так массово смотрят, как бы хотелось. Однако, наверное, количество активных людей, которое сейчас есть, все же посмотрели его. И, конечно, из отзывов знаю, что люди на своих местах тоже пытаются что-то менять.

Мне кажется, что ссору с женщиной, которая стала на парковочное место для людей с инвалидностью, увидело большинство людей в стране. Она после этого пыталась извиниться? И после этой истории, стало больше людей, которые не хотят встревать в подобные конфликты?

Нет, та женщина не извинилась. Наоборот все видео с ней были удалены. Я не знаю, как она это сделала, но видео удалились со всех платформ. Мы их перезапустили, заблюрили лицо, чтобы не было видно, кто это, но она не просила прощения.



Выпуск программы удалили из-за жалобы героини / Фото из инстаграма Александра Терена

На самом деле это было очень "полезное" видео для нашего общества, потому что многие увидели в нем себя и не захотели быть на месте этой женщины. Даже сейчас многие говорят мне, что теперь вспоминают это видео и никогда не паркуются на местах для людей с инвалидностью. И говорит другим этого не делать. Поэтому все-таки это работает.

О ПТСР у ветеранов и борьбе с зависимостями

Когда я записывала интервью с военным психологом, он сказал, что у ветеранов есть огромная проблема с зависимостями от алкоголя, наркотиков. Это является следствием ПТСР, пережитого на войне. Что с этим делать? Хватает ли реабилитационных центров, профилактических бесед? И вообще, есть ли у вас знакомые ветераны с подобными зависимостями? Как они это переживают?

Честно говоря, я считаю, что это негативная стигматизация. Я не знаю, кто этот психолог, не хочу кого-то обидеть, но говорить, что все ветераны, военные или их большинство являются зависимыми от алкоголя, наркотиков, страдают ПТСР – это действительно негативная стигматизация.

Это то, с чем я и круг военных и ветеранов, с которыми я общаюсь, пытаемся бороться, показывая своими делами, поступками, своей жизнью, что это неправда. Люди абсолютно спокойно возвращаются после войны, даже с ранением.

Бывают сложные моменты, сложно переживать, особенно, если это тяжелые ранения, но я бы не сказал, что это большинство. Возможно, это выборка из моего окружения, но я еще не видел военных и ветеранов с зависимостями.

Возможно, они очень хорошо маскируются, но все люди вокруг меня очень активны. Они "включаются" в жизнь, в различные проекты. Для ветеранов сегодня сделано очень много как со стороны государства, так и от частных инициатив. Абсолютно любой вид спорта, психологическая помощь, различные кружки, макраме, вязание, дартс – ты можешь делать все, что хочешь.

Да, есть случаи, когда люди возвращаются с войны и начинают пить. Но, наверняка, они и до этого были зависимыми. Нужно понимать, что армия – это срез общества.

Более того, сейчас не все люди, которые туда попадают, мотивированы, хотят воевать, отстоять нашу независимость, свободу. Есть те, которые просто попали в армию, потому что так случилось. Если человек до этого пил или употреблял наркотики, то в армии также ничего не изменится.

Я сразу уточню, что мой основной вопрос о том, комфортно ли военным возвращаться к гражданской жизни. Возможно, от гражданских звучит что-то неуместное и от этого они начинают уединяться, появляется ощущение, что они один на один со своими проблемами. Из-за этого у военных возникают зависимости? Или сейчас в наш социум проще адаптироваться?

Точно есть сдвиги. Они положительные в восприятии людей, которые возвращаются с войны. Но есть много моментов, которые хотелось бы изменить. Конечно, на это тоже уйдут годы.

Есть много людей у которых никто нигде не служит. Очевидно для них эта тема далека, они не понимают переживаний семей, ветеранов, военных, которые вернулись в гражданскую жизнь. Поэтому у людей возникает основной конфликт – непонимание друг друга, почему так или иначе кто-то ведет себя, почему этот пандус сейчас нужен, если раньше его не надо было.

Точно есть напряжение между военными, которые вернулись, и между гражданскими. Но, мне кажется, сейчас оно более-менее контролируемое. То есть люди направляют друг друга в правильное направление, в смысле коммуникации. Потому что сейчас действительно есть очень много различных инициатив, программ от фондов, от государства о коммуникации, о том, как надо себя вести – и военным, и гражданским.