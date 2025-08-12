Так, ветеран и блогер Александр Терен рассказал о своей дружбе со звездами. Выяснилось, что у него есть немало близких друзей среди звезд, передает Show 24.

На съемках фильма "10 блогерят" Александр очень хорошо поладил с Арамом Арзуманяном.

У него хорошее чувство юмора, у меня, надеюсь, тоже. На этом мы сошлись (улыбается – 24 Канал). Еще он, как и я, – спортсмен, поэтому имеем много общих тем. Мы общаемся довольно часто на совершенно разные темы и поддерживаем друг друга,

– рассказал Терен за кулисами съемок шоу "Нового канала" "Кто знает?".

Также он добавил, что имеет достаточно теплые отношения с Дмитрием Монатиком, хоть не очень часто с ним общается.

Когда мне было сложно после проекта "Холостяк", он едва ли не единственный из известных людей поддержал меня. Дмитрий на своем примере рассказал, как проживать хейт. С тех пор мы с ним можем связаться по каким-то таким вопросам,

– объяснил Александр.

Еще одна хорошая подруга Терена – Даша Астафьева, с которой они познакомились в 2023 году, и с тех пор поддерживают друг друга.

Заметим, что после "Холостяка-13" Александру приписывали роман с известной блогершей Еленой Мандзюк.