Так, ветеран та блогер Олександр Терен розповів про свою дружбу з зірками. З'ясувалося, що в нього є немало близьких друзів серед зірок, передає Show 24.

На зйомках фільму "10 блогерят" Олександр дуже добре поладнав з Арамом Арзуманяном.

У нього хороше почуття гумору, в мене, сподіваюся, теж. На цьому ми зійшлися (усміхається – 24 Канал). Ще він, як і я, – спортсмен, тому маємо багато спільних тем. Ми спілкуємося досить часто на абсолютно різні теми та підтримуємо одне одного,

– розповів Терен за лаштунками зйомок шоу "Нового каналу" "Хто знає?".

Також він додав, що має досить теплі стосунки з Дмитром Монатіком, хоч не дуже часто з ним спілкується.

Коли мені було складно після проєкту "Холостяк", він чи не єдиний з відомих людей підтримав мене. Дмитро на своєму прикладі розповів, як проживати хейт. Відтоді ми з ним можемо зв'язатися з якихось таких питань,

– пояснив Олександр.

Ще одна хороша товаришка Терена – Даша Астаф'єва, з якою вони познайомились у 2023 році, і відтоді підтримують одне одного.

Зауважимо, що після "Холостяка-13" Олександру приписували роман з відомою блогеркою Оленою Мандзюк. Про те, які в Терена і Мандзюк стосунки насправді, напередодні писала наша редакція.