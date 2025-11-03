Та якщо пригадати попередні сезони, то чоловіки, які прийшли шукати другу половинку, також мали цікаві професії: футболіст, пілот, бізнесмен, танцівник, лікар і навіть нащадок царської династії Романових. У добірці 24 Каналу пропонуємо згадати, як виглядали головні холостяки країни в усіх попередніх сезонах.

Як виглядали герої "Холостяка" в шоу?

У 2011 році танцівник Максим Чмерковський став першим холостяком проєкту. У фіналі чоловік обрав Олександру Шульгіну, однак стосунки у пари не склались.

Максим Чмерковський з Олександрою Шульгіною / Фото з соцмереж

Френсіс Метью став другим головним героєм проєкту. Попри те, що чоловік щиро намагався знайти своє кохання в Україні, на жаль, ця мрія не здійснилась.

Який мав вигляд Френсіс Метью на "Холостяку" / Фото з соцмереж

Андрій Іскорнєв, який є уродженцем Росії, але з українським корінням, став одним із тих, чий сезон був найскандальнішим. На проєкті одна з дівчат завагітніла від холостяка, однак, на жаль, втратила дитину.

Який мав вигляд Андрій Іскорнєв на "Холостяку" / Фото "СТБ"

Костянтин Євтушенко під час проєкту не поцілував жодну з дівчат, а з Анною Селюковою, яку обрав у фіналі, навіть не планував будувати стосунки, адже за межами шоу на нього чекала наречена.

Який мав вигляд Костянтин Євтушенко на "Холостяку" / Фото "СТБ"

У 5 сезоні на проєкт прийшов футболіст Андрій Мельник. Стосунки з фіналісткою у спортсмена не склались.

Який мав вигляд Андрій Мельник на "Холостяку" / Фото "СТБ"

Іраклі Макацарія став улюбленцем серед української публіки. Попри те, що він не побудував стосунки з переможницею проєкту, однак сьогодні він уже перебуває у щасливому шлюбі та виховує двох дітей.

Який мав вигляд Іраклі Макацарія на "Холостяку" / Фото "СТБ"

Плавець Дмитро Черкасов у фіналі зробив вибір на користь Ліди Немченко, однак і цей союз не склався.

Який мав вигляд Дмитро Черкасов на "Холостяку" / Фото "СТБ"

Рожден Анусі, який не змін побудувати стосунки на проєкті, сьогодні, ймовірно, влаштовує кар'єру та особисте життя у країні-агресорці.

Який мав вигляд Рожден Анусі на "Холостяку" / Фото "СТБ"

Нікіта Добринін став єдиним холостяком, який одружився з дівчиною з проєкту і створив сім'ю. Однак два роки тому пара розлучилась.

Який мав вигляд Нікіта Добринін на "Холостяку" / Фото "СТБ"

Пілот Максим Михайлюк став головним холостяком 10 сезону проєкту. На шоу у чоловіка стався інтим з однією учасницею. Цього переможниця шоу не змогла йому пробачити.

Який мав вигляд Максим Михайлюк на "Холостяку" / Фото "СТБ"

Бізнесмен Михайло Заливако у фіналі обрав Анну Богдан. Пара продовжила стосунки після проєкту та навіть почала жити разом, однак під час повномасштабної війни молоді люди оголосили про розрив.

Який мав вигляд Михайло Заливако на "Холостяку" / Фото "СТБ"

Алекс Топольський, який також шукав кохання на проєкті, не зміг побудувати стосунки. Сьогодні чоловік перебуває за кордоном.

Який мав вигляд Алекс Топольський на "Холостяку" / Фото "СТБ"

Військовий Олександр Терен у фіналі обрав Інну Бєлєнь. У лютому цього року стало відомо, що пара розійшлась. Що цікаво, нещодавно ветеран війни дав інтерв'ю, де розповів, що йому не сподобалась жодна з дівчат.

Який мав вигляд Олександр Терен на "Холостяку" / Фото "СТБ"

