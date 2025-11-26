Організатори поступово розкривають імена учасників. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Танців з зірками".

У благодійному передноворічному спецвипуску візьме участь співачка KOLA, яка відома своїми треками "Біля серця", "Чи разом?", Salut papa та багатьма іншими.

Також на паркет "Танців з зірками" вийде актор Павло Текучев, який знімався у фільмі "Коли ти вийдеш заміж?" та серіалі "Зворотний напрямок", та ведуча програми "Ближче до зірок" Наталі Солонік.

До цього оголосили інших трьох учасників. Серед них – стендап-комік Василь Байдак, ветеранка Руслана Данілкіна та ведуча "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс.

Що відомо про передноворічний спецвипуск "Танців з зірками"?