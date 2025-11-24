Як і будь-яке інше шоу, "Танці з зірками" часто супроводжувалися скандалами. Конфлікти ставалися і через учасників, і через суддів. З нагоди повернення проєкту 24 Канал пропонує пригадати найгучніші ситуації, які довго обговорювали в мережі.

Цікаво "Танці із зірками" повертаються: хто перемагав у попередніх сезонах

Найскандальніша учасниця "Танців"

У 2018 році, вже під час російсько-української війни, серед учасників п'ятого сезону проєкту засвітилось ім'я Оксани Марченко – дружини проросійського політика Віктора Медведчука і кума Путіна. Це обурило глядачів, фанатів проєкту та навіть журналістів каналу, які звернулись до керівництва з відкритим листом.

Попри гучний скандал Оксана Марченко однаково взяла участь у проєкті, її партнером став Дмитро Чаплін. Вона покинула шоу самостійно перед 8 етером через травму. Ведуча заявила, що на одній з репетицій вона зламала два ребра. Певний час вона навіть приховувала проблеми зі здоров'ям.



Оксана Марченко і Дмитро Чаплін / Фото 1+1

Сварка між учасницею та членом журі

П'ятий сезон також запам'ятався перепалкою між однією з учасниць та суддею Владом Ямою. Від першого епізоду Леся отримувала доволі жорстку критику з боку члена журі. Одного разу хореограф, коментуючи підтримку Нікітюк, порівняв її з драбиною. На це вона відреагувала з гумором.

А в третьому ефірі Влад Яма порадив зірці "закривати ноги" під час танцю. На це Леся відповіла гостро: зазначила, що судді треба закривати рота. Після цього ведуча записала емоційне відео, де визнала, що перегнула палицю, але й зауваження Ями здались їй недоречними.

Це був трохи перебір. Драбина, мокрі труси… Я жива людина, вразлива. Мені дуже боляче, прикро. Три ефіри я мовчала,

– заявила Леся Нікітюк зі сльозами.

Після сварки Лесі та Владу вдалось порозумітись: у наступному етері суддя похвалив її руки, а Нікітюк іронічно заклеїла собі рот скотчем.

Леся Нікітюк на "Танцях з зірками", 4 випуск: дивіться відео онлайн

Несподіваний конфлікт на тлі перемоги

У 2020 році головними претендентками на перемогу у "Танцях з зірками" були фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна та співачка Санта Дімопулос.

У фіналі Дімопулос отримала найбільше голосів, тому стала переможницею. Однак вона раптово віддала кубок Юлії Саніній зі словами про те, що співачка більше його заслужила, бо навчалась танців з нуля, тоді як Санта займалась ними в дитинстві.

Для мене цей момент був настільки змазаний і неправильний і якоюсь мірою принизливий для мене. Якби вона бачила мене рівноцінною собі суперницею, вона б так не вчинила,

– пізніше ділилась почуттями Юлія Саніна.

Санта Дімопулос у відповідь сказала, що не шкодує про свій вчинок. І заявила, що в шоубізнесі немає місця щирості та людяності, і саме тому її вчинок справив на Юлю негативне враження.



Дві пари переможців / Фото 1+1

Чутки про нову ведучу

У 2021 році команда "Танців з зірками" повідомила несподівану новину про зміну складу ведучих. Замість Тіни Кароль ведучою стала Іванна Онуфрійчук. Фани проєкту по-різному відреагували на новину.

Та чуток про "проплачену" участь нового обличчя шоу побільшало, коли Кароль заявила, що за тиждень до прямих етерів їй заявили, що "Танці" вестиме тріо ведучих: Юрій Горбунов, вона та Іванна Онуфрійчук "на комерційній основі". Це не влаштувало Тіну, тому вона відмовилась від роботи у проєкті.

Іванна у відповідь написала, що співачка "розводить плітки", а на каналі додали, що підтримали нову талановиту ведучу, тоді як з Тіною Кароль їм не вдалось домовитися через затягнуті перемовини щодо фінансового питання.



Юрій Горбунов та Іванна Онуфрійчук / Фото з інстаграму Іванни Онуфрійчук

Критичні коментарі Гвоздьової

Ілона Гвоздьова взяла участь майже у всіх сезонах "Танців з зірками", однак у восьмому (або п'ятому оновленому) її не було. Проте вона пильно стежила за тим, що відбувається на шоу та ділилась своїми коментарями.

Після одного з етерів Гвоздьова доволі різко висловилась про MELOVIN та Лізу Русіну, назвавши їхній номер "вульгарним, без смаку, аморальним". У 8 епізоді хореографиня станцювала разом з парою, але конфлікт розгорівся ще більше.

Ілона заявляла, що співак випивав просто у залі, а Ліза займалась сторонніми справами. Представники шоу після цього здебільшого стали на бік MELOVIN.

MELOVIN, Ліза Русіна та Ілона Гвоздьова на "Танцях з зірками": дивіться відео онлайн

Цікаво, що Ілона Гвоздьова відреагувала на повернення "Танців з зірками" і розповіла, що не братиме участь в шоу. Вона також прокоментувала склад журі, із захватом висловившись про Дікусара і поставивши під сумнів талант Катерини Кухар.