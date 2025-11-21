З цієї нагоди, пропонуємо у матеріалі 24 Каналу пригадати, які пари ставали переможцями у попередніх восьми сезонах.
Усі переможці українських "Танців із зірками" – хто вони?
1 сезон – Володимир Зеленський та Олена Шоптенко
У дебютному сезоні проєкту головними конкурентами Володимира Зеленського та Олени Шоптенко (якій на той момент було 17 років) були Наталія Могилевська та Влад Яма. У фіналі за першу пару глядачі відправили смс-ок на кілька тисяч доларів.
2 сезон – Лілія Подкопаєва та Сергій Костецький
У фіналі олімпійська чемпіонка та професійний танцівник змагались з Олегом Скрипкою та Єлизаветою Дружиніною. Та удача була на їхньому боці, тому пара отримала кубок переможців.
Цікаво, що Подкопаєва також взяла участь і в третьому сезоні, але вилетіла за крок до фіналу. Лілія стверджувала, що саме вона набрала більше голосів, а не конкуренти.
3 сезон – Марцін Мрочек і Ганна Пелипенко
Польський актор і українська танцівниця перемогли на танцювальному проєкті. Цікаво, що у Польщі Марцін також брав участь у тому ж самому шоу, однак посів третє місце.
Марцін Мрочек і Ганна Пелипенко / Фото видання VIVA
4 сезон – Стас Шурінс та Олена Пуль
Цей сезон транслювався на телеканалі СТБ. Стас Шурінс – латвійський співак, що переміг у третьому сезоні "Фабрики зірок". Тоді йому вдалось перемогти разом із танцівницею Оленою. На той момент ця пара була наймолодшою, яка перемагала на проєкті.
"Танці із зірками" – повернення
1 сезон – Наталія Могилевська та Ігор Кузьменко
Співачка здобула перемогу лише втретє, коли знову прийшла на проєкт. У попередні два рази шанс на здобуття кубка вислизав із рук.
2 сезон – Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова
Високі бали суддів та глядацьке голосування допомогло зірковій парі здобути перемогу. Тоді друге місце посіла Леся Нікітюк, а третє – Іраклі Макацарія.
Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова під час суперфіналу "Танців з зірками" / Фото пресслужби 1+1
3 сезон – Ксенія Мішина та Женя Кот
Окрім перемоги, ця пара мала ще одну особливість – за всі 14 прямих етерів Мішина та Кот жодного разу не потрапляли до зони ризику.
4 сезон – Санта Дімопулос і Максим Леонов
У фіналі переможці віддали свій кубок Юлії Саніній та Дмитру Жуку, які стали срібними призерами. А третє місце судді та глядачі віддали Надії Мейхер і Кирилу Васюку.
5 сезон – Артур Логай та Анна Кареліна
Упродовж сезону пара вражала своєю синергією та танцювальними здібностями. У фіналі вони здобули заслужену перемогу, а срібло дісталось Ользі Харлан і Дмитру Дікусару.
Артур Логай та Анна Кареліна / Фото пресслужби 1+1
Що відомо про повернення "Танців із зірками"?
- У грудні телеканал покаже спецвипуск "Танців із зірками". На глядачів чекають цікаві учасники та оновлений склад суддів.
- Головна мета новорічного спецвипуску – благодійність. "Танці з зірками" разом із Superhumans Center збирають кошти на прицільну евакуацію – швидке транспортування військових із тяжкими пораненнями просто з передової до операційних.
- Суддями спеціального передноворічного випуску "Танців з зірками" стали Дмитро Дікусар, Наталія Могилевська, MONATIK та Катерина Кухар. Дікусар на декілька днів відлучиться від служби та повернеться на шоу заради благодійної місії.