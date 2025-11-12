Нещодавно креативний продюсер Володимир Заводюк поцікавився у користувачів, кого б вони хотіли бачити серед учасників нового сезону. У коментарях люди залишили схвальні відгуки, щодо повернення шоу, а також написали свої побажання щодо учасників. Найпопулярнішими варіантами стали: Влад Яма, Макс Барських, KOLA, Володимир Дантес, Даша Квіткова та Михайло Лебіга, передає 24 Канал.

Тривалий час Юрій Горбунов і Тіна Кароль були незмінними ведучими проєкту. Їхній тандем надовго запам'ятався публіці. Та у крайньому сезоні співачку замінила модель та акторка Іванна Онофрійчук.

Як виглядали Тіна Кароль та Юрій Горбунов на проєкті "Танці із зірками"?

Шоу стартувало на українському телебаченні у 2006 році. Тоді Кароль й Горбунов зробили спільне фото.

Тіна Кароль та Юрій Горбунов на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму Горбунова

У вересні цього року ведучий вчергове опублікував архівне фото з артисткою, яке підписав такими словами: "Це було 19 років тому. Боже, як швидко час летить!"

Тіна Кароль та Юрій Горбунов на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму Горбунова

А ось архівне відео з другого сезону "Танці із зірками", де Кароль і Горбунов знову разом вийшли на паркет, але не як учасники, а ведучі.

Тіна Кароль і Юрій Горбунов у другому сезоні "Танці із зірками": дивіться відео онлайн

У третьому сезоні ведучі знову разом вели шоу, а тоді "Танці із зірками" пішли на довгу паузу аж до 2017 року.

Тіна Кароль та Юрій Горбунов на "Танцях з зірками 3" / Фото пресслужби "1+1"

У нових сезонах Тіна Кароль була запрошеною ведучою, і лише у 2019 році повернулась до повноцінного тандему з Юрієм Горбуновим.

Тіна Кароль та Юрій Горбунов на "Танцях з зірками" / Фото пресслужби "1+1"

Попереду було ще два сезони, та Кароль в одному з них знову стала запрошеною ведучою, а в іншому – взагалі не з'явилась.

Та варто пригадати, що Горбунов і Кароль у 2020 році вперше в історії шоу станцювали з учасниками. Від так, співачка виконала румбу, а ведучий – квікстеп.

Юлія Саніна, Діма Жук і Тіна Кароль – Румба: дивіться відео онлайн