28 листопада розкрили нову трійку учасників, які змагатимуться за перемогу у благодійному спецефірі. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Танців з зірками".

У "Танцях з зірками" візьме участь фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич.

Навесні 2022 року приєднався до Збройних Сил України. У складі свого підрозділу 135 окремого батальйону, брав участь у бойових завданнях, навесні 2023 – обороні міста Бахмут. Має звання – старший лейтенант. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня,

– зазначила команда проєкту.

Крім того, участь в шоу братимуть журналістка та ведуча ТСН Наталя Островська, яка створювала спецпроєкти з військовими та ветеранами й активно долучається до благодійних ініціатив, і герой шоу "Холостяк-9", блогер та телеведучий Нікіта Добринін. Він після початку повномасштабного вторгнення неодноразово долучався до зборів для підрозділів ЗСУ, є амбасадором центру протезування та реабілітації "Титанові" й підтримує центр протезування Medical Center Orthotics & Prosthetics Ukraine (МСОР).

Як йдеться на сайті 1+1, спецвипуск "Танців з зірками" матиме благодійну мету. Команда проєкту об'єднала зусилля з Superhumans Center і збиратиме кошти на прицільну евакуацію для швидкого транспортування військових з тяжкими пораненнями без втрати часу.

