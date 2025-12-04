MONATIK в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зізнався, що обожнює "Танці з зірками" та щиро радіє, що шоу повертається. Він зізнався, чи хотів би стати учасником проєкту.

Артист поділився, що танці займають важливе місце в його житті. Цікаво й те, що прем'єра його альбому "Вічно танцююча людина" збіглася з поверненням легендарного танцювального шоу.

Для MONATIK кожен учасник проєкту є особистістю й трудоголіком. Адже він не з чуток знає, наскільки складним є шлях на "Танцях". Тож він готовий підтримувати кожного. Але сам співак не певен, чи хотів би брати участь у шоу.

Зізнаюся, я вже реалізував свою участь у танцювальних проєктах у різних ролях – і як артист, і тепер знову як суддя. Мені це дуже близько. Але зараз я зосереджений на своїх музичних і мистецьких проєктах. Хоча… хто знає? У житті все може трапитися,

– розповів MONATIK.

Раніше в інстаграмі "Танців з зірками" розкрили перші імена танцівників, які візьмуть участь у проєкті. Серед них є всім знайомі імена та легенди шоу – Євген Кот, Юлія Сахневич, Олександр Прохоров та інші.

Що відомо про повернення "Танців з зірками"