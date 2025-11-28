Ірина Білоус вважає, що "це помста двох-трьох осіб, які психологічно накрутили інших". Вона в новому інтерв'ю пояснила, чому так вважає, і здивувала заявою про можливу коханку чоловіка. Пише 24 Канал з посиланням на інтернет-видання "Гордон".

Цікаво Увірвалися у шоубізнес та завоювали серця українців: де зараз "Лісапетний батальйон"

Я Андрія добре знаю, ми у шлюбі 30 років. Бачила його у всіх станах, і я точно знаю, на що він здатен, а на що – ні. Скажу непопулярну річ: я припускаю, що 10 років тому у нього була коханка. Усяке було, і крутилися біля нього, і залицялися, і серед ночі дзвонили. Але щоб було насилля... Ну це маячня. Це просто помста у слушний момент,

– заявила дружина Андрія Білоуса.

Перед цим Ірина дала інтерв'ю "Сніданку з 1+1", де казала, що впевнена в тому, що режисер нікому не надсилав повідомлення інтимного характеру.

Вона припускає, що справа її чоловіка набула такого розголосу, що різні люди й організації почали використовувати її у власних інтересах.

Справа кожному стала по-своєму вигідною – громадським організаціям показати свою активність у цій справі й отримати гранти, хтось отримає емоції, хтось вигоду, хтось американське громадянство, а хтось – відчуття помсти за особисті образи,

– сказала Ірина Білоус.

Що відомо про справу Андрія Білоуса?