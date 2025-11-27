"Лісапетний батальйон" різко увірвався у шоубізнес у 2013 році, однак зараз про їхню діяльність говорять не так часто. 24 Канал розповість, що відомо про гурт і чим вони займаються зараз.

Історія створення та популярність "Лісапетного батальйону"

"Лісапетний батальйон" – це об'єднання двох інших народних гуртів – "Забава" та "Бабине літо", керівником яких була Наталя Фаліон, директорка музичної школи. Ці колективи почали свою діяльність ще у 90-х і були доволі популярними у своїх регіонах.

Наталя Фаліон родом з села П'ятничани Хмельницької області, що на березі Збруча з лівого боку. А з правого боку – село Скала-Подільська Тернопільської області. Тож "Лісапетний батальйон" став об'єднанням не тільки двох різних колективів, але й символічним об'єднанням сходу й заходу.

Головною "роздинкою" гурту є те, що жодна з учасниць не є професійною співачкою. Музична освіта є лише у Наталії Фаліон.

Одного разу син Наталі Фаліон, Сергій, наспівував під гітару приспів про "двоколісний лісапед". Вона написала свій текст, але залишила приспів сина. Цікаво, що ця пісня, що стала головним хітом гурту, з'явилась ще у 2000 році.

У 2012 ансамбль "Чиста криниця" з Чернігівської області записали кавер на "Лісапед", що став дуже вірусним. Та ті люди, що знали, кому належить пісня, писали безліч гнівних коментарів. До Наталі Фаліон навіть приїхали з телебачення, щоб з'ясувати, кому належить композиція. Тоді ж її й покликали на "Україна має талант".

У 2013 році Наталя Фаліон об'єднала два свої колективи у "Лісапетний батальйон", що складався з 14 учасниць. Вони взяли участь у шоу "Україна має талант" з піснею "Лісапет" і підкорили не тільки суддів, але й глядачів.

Вони здобули перемогу у проєкті та народну любов. Жінки почали їздити з концертами містами України, а згодом і за кордоном.

Я радію, що ми вийшли на зовсім інший рівень. Нас побачив світ. Ми до того працювали 20 років, але це було для власного задоволення. Нас знали в регіонах. А тут ми стали відомі, нас почали впізнавати, ми відчули силу,

– ділилась відчуттями Наталія Фаліон для ТСН.

Приклад "Лісапетного батальйону" надихнув й інші сільські колективи об'єднуватися, виступати й вірити в те, що "прорватися" у шоубізнес може кожен.

"Лісапетний батальйон" випустив 10 альбомів. Це часто гумористичні пісні, що за стилем нагадують народні. Однак у репертуарі можна почути й лірику чи більш танцювальні та іронічні треки. А після початку повномасштабної війни колектив створив більш патріотичні композиції.

Де зараз "Лісапетний батальйон"?

З 2013 року, коли заснували колектив, головними персонажками були Наталя Фаліон та Оксана Косінська, яку також знали як "Ганька". У деяких піснях навіть згадували це ім'я. Однак у 2015 році Оксана Косінська пішла з життя через проблеми з серцем. А у 2025 померла інша учасниця, Олександра Монастирська.

Але попри втрати, повномасштабну війну й непрості життєві обставини, "Лісапетний батальйон" продовжує свою діяльність. Гурт пише та випускає нові пісні, виступає з концертами. У місяць "Лісапетний батальйон" може дати до 20 виступів, хоч не всюди вдається зібрати аншлаг. Кожен концерт є частково благодійним.

У нас третя частина з кожного концерту йде на Збройні сили України. Це мінімум 8 тисяч гривень. Може бути 10 тисяч, може бути 20 тисяч. Усе залежно від залу, кількості проданих квитків і ціни на них,

– розповіла Наталя Фаліон.

Можна припустити, що за один концерт гурт заробляє від 25 до 60 тисячі гривень. Фаліон як лідерка та концертна директорка отримує більшу частину гонорару, але й інші учасниці не обділені.

Як живе Наталя Фаліон?

Наталія Фаліон залишається лідеркою і солісткою "Лісапетного батальйону", тож концертує разом з іншими учасницями. Зараз вона переживає непростий період після втрати другого чоловіка, з яким прожила три роки у цивільному шлюбі. Він помер через ускладнення, спричинені коронавірусом.

Мені досі болить. Але я людина сильна. І я не маю права десь свій біль винести, щоб люди побачили мене розбитою. Я себе такою не бачу. Я навчилася дуже швидко перемикати увагу. Дуже боляче, але кого ж винуватити в тому. Я, навпаки, дякую Богові, що дав пожити казково. Дякую, що було,

– зізнавалась солістка.

Цього року Наталія Фаліон також зізналась про саркому в онуки. Дівчина подолала цю хворобу. Це надихнуло Фаліон і самій краще стежити за своїм здоров'ям.