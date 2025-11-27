"Лисапетный батальон" резко ворвался в шоубизнес в 2013 году, однако сейчас об их деятельности говорят не так часто. 24 Канал расскажет, что известно о группе и чем они занимаются сейчас.

История создания и популярность "Лисапетного батальона"

"Лисапетный батальон" – это объединение двух других народных групп – "Забава" и "Бабье лето", руководителем которых была Наталья Фалион, директор музыкальной школы. Эти коллективы начали свою деятельность еще в 90-х и были довольно популярными в своих регионах.

Наталья Фалион родом из села Пятничаны Хмельницкой области, что на берегу Збруча с левой стороны. А с правой стороны – село Скала-Подольская Тернопольской области. Поэтому "Лисапетный батальон" стал объединением не только двух разных коллективов, но и символическим объединением востока и запада.

Главной "раздинкой" группы является то, что ни одна из участниц не является профессиональной певицей. Музыкальное образование есть только у Натальи Фалион.

Однажды сын Натальи Фалион, Сергей, напевал под гитару припев о "двухколесном лесапеде". Она написала свой текст, но оставила припев сына. Интересно, что эта песня, ставшая главным хитом группы, появилась еще в 2000 году.

В 2012 ансамбль "Чиста криниця" из Черниговской области записали кавер на "Лисапед", что стал очень вирусным. И те люди, что знали, кому принадлежит песня, писали множество гневных комментариев. К Наталье Фалион даже приехали с телевидения, чтобы выяснить, кому принадлежит композиция. Тогда же ее и позвали на "Украина имеет талант".

В 2013 году Наталья Фалион объединила два своих коллектива в "Лисапетный батальон", состоящий из 14 участниц. Они приняли участие в шоу "Україна має талант" с песней "Лисапет" и покорили не только судей, но и зрителей.

Они одержали победу в проекте и народную любовь. Женщины начали ездить с концертами по городам Украины, а затем и за рубежом.

Я рада, что мы вышли на совершенно другой уровень. Нас увидел мир. Мы до этого работали 20 лет, но это было для собственного удовольствия. Нас знали в регионах. А здесь мы стали известны, нас начали узнавать, мы почувствовали силу,

– делилась ощущениями Наталья Фалион для ТСН.

Пример "Лисапетного батальона" вдохновил и другие сельские коллективы объединяться, выступать и верить в то, что "прорваться" в шоубизнес может каждый.

"Лисапетный батальон" выпустил 10 альбомов. Это часто юмористические песни, по стилю напоминающие народные. Однако в репертуаре можно услышать и лирику или более танцевальные и ироничные треки. А после начала полномасштабной войны коллектив создал более патриотические композиции.

Где сейчас "Лисапетный батальон"?

С 2013 года, когда основали коллектив, главными персонажками были Наталья Фалион и Оксана Косинская, которую также знали как "Ганька". В некоторых песнях даже упоминали это имя. Однако в 2015 году Оксана Косинская ушла из жизни из-за проблем с сердцем. А в 2025 умерла другая участница, Александра Монастырская.

Но несмотря на потери, полномасштабную войну и непростые жизненные обстоятельства, "Лисапетный батальон" продолжает свою деятельность. Группа пишет и выпускает новые песни, выступает с концертами. В месяц "Лисапетный батальон" может дать до 20 выступлений, хотя не везде удается собрать аншлаг. Каждый концерт является частично благотворительным.

У нас третья часть с каждого концерта идет на Вооруженные силы Украины. Это минимум 8 тысяч гривен. Может быть 10 тысяч, может быть 20 тысяч. Все зависит от зала, количества проданных билетов и цены на них,

– рассказала Наталья Фалион.

Можно предположить, что за один концерт группа зарабатывает от 25 до 60 тысяч гривен. Фалион как лидер и концертный директор получает большую часть гонорара, но и другие участницы не обделены.

Как живет Наталья Фалион?

Наталья Фалион остается лидером и солисткой "Лисапетного батальона", поэтому концертирует вместе с другими участницами. Сейчас она переживает непростой период после потери второго мужа, с которым прожила три года в гражданском браке. Он умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Мне до сих пор болит. Но я человек сильный. И я не имею права где-то свою боль вынести, чтобы люди увидели меня разбитой. Я себя такой не вижу. Я научилась очень быстро переключать внимание. Очень больно, но кого же винить в том. Я, наоборот, благодарю Бога, что дал пожить сказочно. Спасибо, что было,

– признавалась солистка.

В этом году Наталья Фалион также призналась о саркоме у внучки. Девушка преодолела эту болезнь. Это вдохновило Фалион и самой лучше следить за своим здоровьем.