Сначала Дмитрий пробовал строить карьеру в Беларуси, но впоследствии сменил ориентир на Украину, когда его в 2004 году пригласили работать на телеканал М1. Он переехал в Киев, и через пять лет уже "светился" на российских каналах. Некоторое время совмещал работу на две страны, однако для жизни таки выбрал Москву. Узнавайте в материале 24 Канала, что известно о предательской позиции Шепелева и где он сейчас.

Работа на украинском телевидении

В 2011 году Дмитрий Шепелев был ведущим программы "Рассмеши комика". Тогда в составе судей сидели Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, а впоследствии – Михаил Галустян. Параллельно шоумен продолжал работать в России.

Дмитрий Шепелев, Владимир Зеленский и Евгений Кошевой / Фото из открытых источников

2014 год стал временем, когда фамилия Шепелева фигурировала в скандале. В июне указанного года он был ведущим концерта, который российские власти посвятили оккупации полуострова Крым. Мужчина поздравлял людей с "величественным событием присоединения", на которое, по его словам, крымчане ждали более 20 лет.

Это событие не осталось без последствий для Дмитрия, ведь его внесли в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. От так, Дмитрий перебрался в Россию.

Какой была реакция на полномасштабное вторжение России в Украину?

24 февраля 2022 года шоумен опубликовал обращение, где заявил, что ему "стыдно" за РФ. Более того, мужчина даже попросил прощения.

Мне особенно страшно, что я сейчас отвез сына в школу, а мои друзья в Киеве и других украинских городах идут в бомбоубежище. Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Простите, друзья-украинцы, простите. Только такое не прощают,

– писал тогда Шепелев.

Дмитрий Шепелев "переобулся" во время полномасштабной войны / Скриншот из инстаграм-сторис

Сначала россияне требовали уволить Дмитрия с телеканала из-за его позиции относительно войны, из-за чего тот исчез примерно на месяц из медийного пространства.

Но за короткое время ведущий понял, что лучше всего в этой ситуации ему "переобуться" и продолжать зарабатывать кровавые российские рубли. Он заявил, что "его дом – там, где работа и семья", имея в виду Россию, из-за которой уже много лет гибнут украинцы.

Дмитрий Шепелев / Фото из инстаграма ведущего

В соцсетях он больше не обсуждает свою гражданскую позицию, однако активно распространял кадры путешествия по городам страны-агрессора.

Уже к концу 2022 года зрители стали все чаще видеть Дмитрия на телеканалах.

Но в 2023 году Шепелев решился по-настоящему на отвратительный поступок. Он приехал в Мариуполь, где россияне убили тысячи невинных людей. В городе, который пропитан кровью, он решил снимать шоу о животных "В кругу друзей" для пропагандистского канала "Россия-1". Предатель рассказывал о "спасении животных из-под обстрелов".

Дмитрий Шепелев снимал шоу в Мариуполе / Скриншот с видео

Но в 2024 году Шепелев потерял эту роль, а его место в проекте занял другой пропагандист – Сергей Друзьяк.

Где сейчас Дмитрий Шепелев?

Потеря работы в шоу не стала единственной. Ведущий также перестал вести подкасты на радио. В этом году СМИ писали, что Шепелев, "безработный вдовец Жанны Фриске", начал работу над пилотным выпуском музыкального проекта "Любовь с первой ноты" для российского телеканала.

В соцсетях довольно часто публикует романтические фото с новой избранницей и своих детей. Очевидно, что страна, которая подарила ему толчок в телевизионную карьеру, остается для него безразличной. Шепелев лучше отдаст предпочтение кровавым рублям, чем сознательной и откровенной гражданской позиции без "переобувания".

