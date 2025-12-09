Несмотря на то, что у обоих были серьезные предыдущие отношения, которые завершились разводами, свой союз им удается беречь уже более трех десятков лет. 24 Канал расскажет, что известно об истории любви этой пары.

История любви Павла и Марины Зибровых – как это было?

Первой женой артиста была Татьяна Самофалова. В этом союзе родился сын Сергей, однако впоследствии женщина ушла от мужа.

Зибров говорил, что пытался спасти этот брак, однако ничего не получилось. Пара разошлась, когда их сыну было всего 2 года.

Для справки! Сын Зиброва живет в Канаде, а его работа связана с компьютером. Сергей воспитывает двоих детей, от так, певец уже имеет статус дедушки.

Как известно, у судьбы были свои планы, чтобы свести исполнителя с Мариной. С ней он познакомился на одном из мероприятий в 90-х годах. Красивая блондинка сразу понравилась Павлу, поэтому он решил любым способом покорить сердце женщины.

Павел и Марина Зибровы / Фото из инстаграма певца

Отметим, что от предыдущих отношений у Марины есть сын Александр.

Пара встречалась два года, однако женщина хотела логического продолжения этой истории любви, о чем и сказала Павлу. Артист сделал женщине предложение руки и сердца, а роспись состоялась 25 августа, в день рождения Марины.

Позже у супругов родилась общая дочь Диана.

Павел и Марина Зибровы с дочкой / Фото из инстаграма певца

В одном из интервью артист рассказывал, что его можно назвать "подкаблучником", потому что жена и дочь всем заправляют. Но он этого не стесняется, потому что считает, что "его задача – создать лучшие условия для них, а тогда и он будет купаться, как вареник в масле".

В 2024 году супруги отмечали 30-ю годовщину совместной семейной жизни, а также юбилей Марины. Певец подготовил для любимой особый музыкальный подарок.

Павел Зибров – "Любимой жене": смотрите видео онлайн

Павел Зибров убеждает, что война не повлияла на их отношения.

Конечно, когда ты видишь потери каждый день, то еще больше ценишь то, что имеешь. Семья у меня всегда на первом месте,

– подчеркнул певец.

Сегодня супруги продолжают транслировать свою любовь, потому что убеждены, что с годами она не угасает, а продолжает расти.

