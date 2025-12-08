В финале победу одержала Светлана Шептуха – бухгалтер из Донецка. 24 Канал расскажет, что известно о жизни победительницы и как сложилась ее судьба после проекта.

Как жила Светлана Шептуха до победы в "Мастер Шефе"?

Мы уже упоминали, что кулинарка родом из Донецка. Любовь к кулинарии проявляла еще с детства и даже мечтала стать поваром. Но после школы выбрала не мечту, а более выгодную профессию. Светлана сначала училась в техникуме, а потом закончила Донецкий университет экономики и торговли, став бухгалтером.

Начала работать на шахте им. А.Ф. Засядько, где также работали родители женщины. Там она и познакомилась со своим будущим мужем, который стал для Шептухи главным кулинарным критиком и поддержкой в кулинарных порывах любимой.

Светлана Шептуха с мужемСветлана Шептуха с мужем / Фото из инстаграма Светланы

На проекте "Мастер Шеф" кулинарка действительно торжествовала. Она стала первой победительницей дебютного сезона на украинском телевидении.

Светлана Шептуха победила на проекте Светлана Шептуха победила на проекте "Мастер Шеф" / Фото СТБ

Как сложилась жизнь победительницы 1 сезона шоу "Мастер Шеф"?

После суперфинала три месяца училась в лучшей кулинарной школе мира, в Париже. Окончила университет по специальности инженер-технолог ресторанного производства, а также успела побыть шеф-поваром в различных элитных заведениях.

У Светланы также есть дочь. Женщина много путешествует. На ее странице в инстаграме говорится, что она уже посетила 40 стран. Уже несколько лет семья проживает в Нидерладндах.

Шептуха не покинула любимого дела и продолжает заниматься кулинарией, что демонстрирует в своих соцсетях.

Светлана Шептуха занимается кулинарией в Нидерландах / Фото из инстаграма

