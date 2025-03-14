Забегая вперед, можно сказать, что почти все победители кулинарного шоу сделали себе успешную карьеру в сфере кулинарии. В материале Show24 рассказываем подробнее обо всех победителях "Мастер Шеф".

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1 сезон – Светлана Шептуха

После победы на проекте Светлана три месяца училась в Париже. Впоследствии окончила университет по специальности инженер-технолог ресторанного производства, ведь по специальности кулинарка была бухгалтером. Победительница успела побыть шеф-поваром в различных элитных заведениях.

Женщина замужем и имеет дочь. Уже три года семья проживает в Нидерландах. Светлана активно путешествует по миру и посетила уже несколько десятков стран.

Светлана Шептуха / Фото из инстаграма

2 сезон – Елизавета Глинская

"Мастер Шеф" помог Елизавете выбрать кондитерское направление, где она захотела развиваться. Ей часто приходилось отказывать ресторанам в предложениях стать шефом, ведь заявляла, что мечтает открыть собственное кондитерское производство.

Глинская училась в Парижской академии Le Cordon Bleu, а когда вернулась в Украину, то проводила мастер-классы. Впоследствии открыла школу "GL", а в 2016 году стала победительницей на Чемпионате мира по изготовлению кондитерских изделий Mondial Des Arts Sucres в столице Франции. Издала несколько книг, была судьей "Мастер Шеф. Профессионалы" и "МастерШеф"-9. В прошлом году Елизавета стала мамой. Она родила двойню – двух дочерей.

Елизавета Глинская / Фото из инстаграма

3 сезон – Ольга Мартыновская

Победа на шоу подарила Мартыновской возможность учиться в кулинарной школе Le Cordon Bleu. В 2017 году она стала управляющей и одной из владельцев ресторана "Les Foodies". Ольга стажировалась во многих иностранных заведениях, является основательницей "Кулинарной академии", а с 2020 года стала судьей шоу "Мастер Шеф".

Недавно кулинарка поделилась причиной, почему развелась с мужем. По ее словам, было накоплено чувство недовольства и нереализованных ожиданий от супружеской жизни. У экс-супругов есть общая дочь Вера.

Ольга Мартыновская / Фото из инстаграма

Недавно Татьяна Литвинова, экс-судья проекта "Мастер Шеф", рассказала о конфликте с Мартыновской. Более того, звездные коллеги больше не общаются.

4 сезон – Евгений Злобин

Победа в шоу также подарила мужчине возможность учиться в школе Le Cordon Bleu. Евгений продолжил изучать кулинарное дело, проводил мастер-классы и работал над запуском заведения "Вкус улиц" в Краматорске. Чем сегодня занимается Евгений – неизвестно, ведь он не делится информацией о своей жизни в соцсетях.

Евгений Злобин / Фото из инстаграма

5 сезон – Евгений Клопотенко

До участия в кулинарном шоу Евгений открыл ресторан – "Гастромастерская Confiture". После победы отправился в Париж на обучение, а также стал экспертом во многих телевизионных шоу.

Клопотенко открыл собственный онлайн-курс, стал автором проекта по изменению школьного питания Cult Food, издал кулинарную книгу, а также является соучредителем ряда заведений питания.

Евгений Клопотенко / Фото из инстаграма

6 сезон – Асмик Гаспарян

До участия в проекте Асмик имела собственный небольшой магазин, где занималась выведением и созданием индивидуальных специй и пряностей. Обучение в школе Le Cordon Bleu закончила с красным дипломом. Кулинарка провела немало кулинарных курсов в Украине, была главным поваром в ресторане "Мястория", является основательницей кондитерской студии.

Асмик Гаспарян / Фото из инстаграма

7 сезон – Вадим Бжезинский

Благодаря проекту повара знают под псевдонимом Пава. Победа в шоу дала шанс Вадиму учиться в парижской кулинарной школе. Вместе со своим другом открыл проект "Street chef".

Бжезинский активно ведет соцсети, делится кулинарными рецептами и секретами, а также очень часто снимает забавный развлекательный контент.

Вадим Бжезинский / Фото из инстаграма

8 сезон – Иван Миланович

После победы в проекте Иван был шефом нескольких столичных ресторанов и личным поваром звезд. Интересно, что кубок победителя "Мастер Шефа" Миланович подарил случайному прохожему как пример, что не стоит жить прошлым.

Сегодня мужчина занимается духовными курсами, которые направлены на медитации и духовные практики.

Иван Миланович / Фото из инстаграма

9 сезон – Сергей Денисов

Зажигательный характер Сергея сделал его звездой шоу, ведь за помощь конкурентам он даже надел на себя черный фартук. Завоевать главный приз проекта кулинару удалось. Денисов работал шеф-поваром в одесском ресторане "KADORR Restaurant".

В соцсетях Сергей сообщил об открытии нового заведения под названием "Molfar Restaurant".

Сергей Денисов / Фото из инстаграма

10 сезон – Яна Балог

До участия в "Мастер Шеф" девушка работала в израильском ресторане современной восточной кухни Samna в Киеве. После окончания проекта она продолжила работать в том же заведении, а также проводила кулинарные мастер-классы.

Сегодня в соцсетях Яны указано, что она работает су-шефом во французском ресторане Marie B.

Яна Балог / Фото из инстаграма

11 сезон – Богдан Шинкарев

Победитель, как и все его предшественники, также учился в парижской школе кулинарии. В инстаграме Богдан делится фотографиями из путешествий, а также имеет собственный ютуб-канал. Там он рассказывает о различных кулинарных секретах, делает распаковки, обсуждает рецепты от других поваров и тому подобное.

Богдан Шинкарев / Фото из инстаграма

12 сезон – Валерия Матрохина

Кулинарка после победы на "Мастер Шеф" активно ведет свои соцсети. К примеру, в инстаграме можно увидеть фото и видео приготовления различных блюд. Девушка предпочитает эстетику, поэтому ее страница – образец красоты и изящества. Время от времени Валерия также проводит мастер-класс с различными шеф-поварами.

Валерия Матрохина / Фото из инстаграма

13 сезон – Алина Бурик

Победительница шоу на своей инстаграм-странице не зря отмечает, что она "влюблена в кулинарию". Алина является владелицей кулинарной студии, часто проводит мастер-классы и конечно же, делится с читателями интересными рецептами, кулинарными техниками и другой информацией, которая каждому поможет справиться с различными вызовами при приготовлении блюд.

Алина Бурик / Фото из инстаграма

14 сезон – Наталья Никишина

Кулинарка активно развивает свой кулинарный блог в соцсетях. Публикует яркий и эстетический контент, сотрудничает с рекламодателями, делится рецептами блюд, а недавно даже посетила "Мастер Шеф" в качестве гостя.

Наталья Никишина / Фото из инстаграма

Напомним, что уже стартовал 15 сезон "Мастер Шеф". Съемки нового сезона проходили на новой локации – на территории киностудии FILM.UA. Это произошло из-за того, что в ноябре прошлого года съемочный павильон "Мастер Шеф" подвергся разрушениям в результате российского обстрела. Никто из людей не пострадал, но конструкции были разрушены.