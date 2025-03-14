Забігаючи наперед, можна сказати, що майже всі переможці кулінарного шоу зробили собі успішну кар'єру у сфері кулінарії. У матеріалі Show24 розповідаємо детальніше про всіх переможців "Мастер Шеф".

До теми Шоу, де худли на очах: де зараз переможці "Зважених і щасливих"

1 сезон – Світлана Шептуха

Після перемоги на проєкті Світлана три місяці навчалась у Парижі. Згодом закінчила університет за фахом інженер-технолог ресторанного виробництва, адже за фахом кулінарка була бухгалтеркою. Переможниця встигла побути шеф-кухарем у різних елітних закладах.

Жінка заміжня та має доньку. Уже три роки родина проживає в Нідерландах. Світлана активно подорожує світом і відвідала вже кілька десятків країн.

Світлана Шептуха / Фото з інстаграму

2 сезон – Єлизавета Глінська

"Мастер Шеф" допоміг Єлизаветі вибрати кондитерський напрямок, де вона забажала розвиватись. Їй часто доводилось відмовляти ресторанам у пропозиціях стати шефом, адже заявляла, що мріє відкрити власне кондитерське виробництво.

Глінська навчалась у Паризькій академії Le Cordon Bleu, а коли повернулась до України, то проводила майстер-класи. Згодом відкрила школу "GL", а у 2016 році стала переможницею на Чемпіонаті світу з виготовлення кондитерських виробів Mondial Des Arts Sucres у столиці Франції. Видала декілька книг, була суддею "Мастер Шеф. Професіонали" і "МастерШеф"-9. Минулого року Єлизавета стала мамою. Вона народила двійню – двох донечок.

Єлизавета Глінська / Фото з інстаграму

3 сезон – Ольга Мартиновська

Перемога на шоу подарувала Мартиновській можливість навчатись у кулінарній школі Le Cordon Bleu. У 2017 році вона стала управителькою й однією з власників ресторану "Les Foodies". Ольга стажувалась у багатьох іноземних закладах, є засновницею "Кулінарної академії", а з 2020 року стала суддею шоу "Мастер Шеф".

Нещодавно кулінарка поділилась причиною, чому розлучилась з чоловіком. За її словами, було накопичене відчуття невдоволення та нереалізованих очікувань від подружнього життя. В експодружжя є спільна донька Віра.

Ольга Мартиновська / Фото з інстаграму

Нещодавно Тетяна Літвінова, екссуддя проєкту "Мастер Шеф", розповіла про конфлікт з Мартиновською. Ба більше, зіркові колеги більше не спілкуються.

4 сезон – Євген Злобін

Перемога у шоу також подарувала чоловіку можливість навчатись у школі Le Cordon Bleu. Євген продовжив вивчати кулінарну справу, проводив майстер-класи та працював над запуском закладу "Смак вулиць" у Краматорську. Чим сьогодні займається Євген – невідомо, адже він не ділиться інформацією про своє життя у соцмережах.

Євген Злобін / Фото з інстаграму

5 сезон – Євген Клопотенко

До участі у кулінарному шоу Євген відкрив ресторан – "Гастромайстерня Confiture". Після перемоги відправився до Парижу на навчання, а також став експертом у багатьох телевізійних шоу.

Клопотенко відкрив власний онлайн-курс, став автором проєкту зі зміни шкільного харчування Cult Food, видав кулінарну книгу, а також є співзасновником низки закладів харчування.

Євген Клопотенко / Фото з інстаграму

6 сезон – Асмік Гаспарян

До участі у проєкті Асмік мала власний невеличкий магазин, де займалась виведенням і створенням індивідуальних спецій і прянощів. Навчання у школі Le Cordon Bleu закінчила з червоним дипломом. Кулінарка провела чимало кулінарних курсів в Україні, була головним кухарем у ресторані "Мясторія", є засновницею кондитерської студії.

Асмік Гаспарян / Фото з інстаграму

7 сезон – Вадим Бжезинський

Завдяки проєкту кухаря знають під псевдонімом Пава. Перемога у шоу дала шанс Вадиму навчатись у паризькій кулінарній школі. Разом зі своїм другом відкрив проєкт "Street chef".

Бжезинський активно веде соцмережі, ділиться кулінарними рецептами та секретами, а також дуже часто знімає кумедний розважальний контент.

Вадим Бжезинський / Фото з інстаграму

8 сезон – Іван Міланович

Після перемоги у проєкті Іван був шефом кількох столичних ресторанів і особистим кухарем зірок. Цікаво, що кубок переможця "Мастер Шефа" Міланович подарував випадковому перехожому як приклад, що не варто жити минулим.

Сьогодні чоловік займається духовними курсами, які спрямовані на медитації та духовні практики.

Іван Міланович / Фото з інстаграму

9 сезон – Сергій Денисов

Запальний характер Сергія зробив його зіркою шоу, адже за допомогу конкурентам він навіть одягнув на себе чорний фартух. Вибороти головний приз проєкту кулінару вдалось. Денисов працював шеф-кухарем в одеському ресторані "KADORR Restaurant".

У соцмережах Сергій повідомив про відкриття нового закладу під назвою "Molfar Restaurant".

Сергій Денисов / Фото з інстаграму

10 сезон – Яна Балог

До участі у "Мастер Шеф" дівчина працювала в ізраїльському ресторані сучасної східної кухні Samna у Києві. Після закінчення проєкту вона продовжила працювати у тому ж закладі, а також проводила кулінарні майстер-класи.

Сьогодні у соцмереж Яни зазначено, що вона працює су-шефом у французькому ресторані Marie B.

Яна Балог / Фото з інстаграму

11 сезон – Богдан Шинкарьов

Переможець, як і всі його попередники, також навчався у паризькій школі кулінарії. В інстаграмі Богдан ділиться світлинами з подорожей, а також має власний ютуб-канал. Там він розповідає про різні кулінарні секрети, робить розпаковування, обговорює рецепти від інших кухарів тощо.

Богдан Шинкарьов / Фото з інстаграму

12 сезон – Валерія Матрохіна

Кулінарка після перемоги на "Мастер Шеф" активно веде свої соцмережі. До прикладу, в інстаграмі можна побачити фото та відео приготування різних страв. Дівчина віддає перевагу естетиці, тому її сторінка – взірець краси та витонченості. Час від часу Валерія також проводить майстер-клас з різними шеф-кухарями.

Валерія Матрохіна / Фото з інстаграму

13 сезон – Аліна Бурик

Переможниця шоу на своїй інстаграм-сторінці не даремно зазначає, що вона "закохана у кулінарію". Аліна є власницею кулінарної студії, часто проводить майстер-класи й звісно ж, ділиться з читачами цікавими рецептами, кулінарними техніками та іншою інформацією, яка кожному допоможе впоратись з різними викликами при приготуванні страв.

Аліна Бурик / Фото з інстаграму

14 сезон – Наталія Нікішина

Кулінарка активно розвиває свій кулінарний блог у соцмережах. Публікує яскравий та естетичний контент, співпрацює з рекламодавцями, ділиться рецептами страв, а нещодавно навіть завітала на "Мастер Шеф" як гостя.

Наталія Нікішина / Фото з інстаграму

Нагадаємо, що вже стартував 15 сезон "Мастер Шеф". Зйомки нового сезону проходили на новій локації – на території кіностудії FILM.UA. Це сталось через те, що у листопаді минулого року знімальний павільйон "Мастер Шеф" зазнав руйнувань внаслідок російського обстрілу. Ніхто з людей не постраждав, але конструкції були зруйновані.