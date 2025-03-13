Літвіновій було боляче дізнатися, що кастинг на її місце на шоу "МастерШеф" проходила Мартиновська, адже жінки були близькими подругами. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.

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Тетяна Літвінова пригадала, що колись Ольга Мартиновська навіть жила у неї. Деякий час жінки продовжували спілкуватися. Кулінарна експертка навіть говорила, аби подруга пробувала проходити кастинг на "МастерШеф".

Я ж вже не була суддею. Була Ліза (Ліза Глінська – Show 24) спочатку. І я сказала: "Олю, це твій шанс. Йди обов'язково і спробуй",

– поділилась Літвінова.

За словами Літвінової, згодом "лояльність до системи" змінила стосунки між подругами. Річ у тім, що кулінарна експертка не на позитивній ноті пішла з проєкту, а Мартиновська мовчала, коли її ображали.

Мене дуже ображає, коли… От пам'ятаєш фільм "Опудало"? Ми всі знаємо цей фільм. Коли з тебе зробили опудало, а близька для тебе людина, можливо, не травить тебе, але мовчить, коли тебе травлять, коли тебе б'ють. Я про це,

– зазначила Тетяна Літвінова.

Цікаво, що Ольга Мартиновська та Тетяна Літвінова є кумами.

Інтерв'ю з Тетяною Літвіновою: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, раніше Тетяна Літвінова розповіла про конфлікт з Ектором Хіменесом-Браво. Вона зізналась, що відчувала негатив від колеги та додала, що їй було складно спілкуватися з шеф-кухарем.