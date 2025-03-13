Литвиновой было больно узнать, что кастинг на ее место на шоу "МастерШеф" проходила Мартыновская, ведь женщины были близкими подругами. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.

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Татьяна Литвинова вспомнила, что когда-то Ольга Мартыновская даже жила у нее. Некоторое время женщины продолжали общаться. Кулинарный эксперт даже говорила, чтобы подруга пыталась проходить кастинг на "МастерШеф".

Я же уже не была судьей. Была Лиза (Лиза Глинская – Show 24) сначала. И я сказала: "Оля, это твой шанс. Иди обязательно и попробуй",

– поделилась Литвинова.

По словам Литвиновой, впоследствии "лояльность к системе" изменила отношения между подругами. Дело в том, что кулинарный эксперт не на позитивной ноте ушла из проекта, а Мартыновская молчала, когда ее оскорбляли.

Меня очень обижает, когда... Вот помнишь фильм "Чучело"? Мы все знаем этот фильм. Когда из тебя сделали чучело, а близкий для тебя человек, возможно, не травит тебя, но молчит, когда тебя травят, когда тебя бьют. Я об этом,

– отметила Татьяна Литвинова.

Интересно, что Ольга Мартыновская и Татьяна Литвинова являются кумовьями.

Интервью с Татьяной Литвиновой: смотрите видео онлайн

Напомним, ранее Татьяна Литвинова рассказала о конфликте с Эктором Хименесом-Браво. Она призналась, что чувствовала негатив от коллеги и добавила, что ей было сложно общаться с шеф-поваром.