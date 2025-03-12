В интервью Алине Доротюк Литвинова вспомнила, что чувствовала себя неуверенно, ведь не знает испанского языка, на котором общается Эктор, пишет Show 24. Она отметила, что чувствовала негатив от коллеги.

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Я стояла перед камерами, комментировала какое-то блюдо и слышала, как Эктор постоянно что-то на испанском говорил. Мне это очень мешало, но я воспитанный человек, поэтому перед участниками не выносила наши внутренние споры. Я несколько раз просила, чтобы мне также переводили, что он говорит,

– вспомнила Татьяна Литвинова.

Кулинарка эксперт добавила, что ей было сложно общаться с Эктором, ведь она не знала, как он будет вести себя: в один день мужчина мог поздороваться и быть в хорошем настроении, а в другой – наоборот.

Сначала отношения между Татьяной Литвиновой и Эктором Хименесом-Браво были дружескими, но потом ухудшились. Она заметила, что шеф-повар был главным судьей на шоу "МастерШеф", поэтому продюсеры ориентировались на него, из-за чего также возникали сложности. Например, иногда нельзя было высказать свое мнение.

Литвинова поделилась, что после увольнения ее ни разу не пригласили как гостью на шоу.

Из меня сделали ведьму, которая зверская, которая с персоналом очень грубо вела себя. Хотя это абсолютная неправда,

– добавила она.

Интервью с Татьяной Литвиновой: смотрите видео онлайн

Вышел 15 сезон шоу "МастерШеф"