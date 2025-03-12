Подробностями Литвинова поделилась в интервью Алине Доротюк, пишет 24 Канал. Напомним, что кулинарный эксперт воспитывает 25-летнего сына Владимира.

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Это был такой момент: еще какой-то маленький толчок, и я бы потеряла жизнь. То есть там стоял вопрос – удалять матку или нет. То есть меня просто спасли. Это было восемь курсов антибиотиков один за другим,

– рассказала Татьяна Литвинова.

Женщина призналась, что не знает, как она и ребенок остались живыми.

Татьяна Литвинова рассказала о тяжелых родах

Литвинова вспомнила, что когда она лежала в родильном зале, а схватки начались, врач заснул. Уже во время родов оказалось, что у кулинарного эксперта травмирован копчик, ведь когда-то она занималась волейболом. Во время тренировки, когда она прыгала через козла, то сильно ударилась. Татьяне заморозили травмированное место, но она не получила должного лечения, поэтому просто забыла об этом случае.

Я пыталась родить ребенка сама. Потому что у меня нормальная комплекция, я могу родить сама. Просила: "Пожалуйста, я не хочу операцию", врач согласился, ушел и уснул. Заснула я, заснул весь родильный зал,

– вспомнила кулинарный эксперт.

Впоследствии Татьяну Литвинову разбудили, а в роддоме была паника. В конце концов женщине сделали кесарево сечение, малышу промыли легкие, потому что он наглотался воды. Несмотря на это, ее выписали довольно быстро.

Через неделю только у меня поднялась температура до 41-го градуса за полчаса. У меня тряслись руки, меня всю трясло, я не могла даже слова сказать. На меня муж смотрел, тряс меня и говорил: "Что с тобой происходит? Я не могу понять",

– рассказала Литвинова.

Интервью с Татьяной Литвиновой: смотрите видео онлайн

Врачи понимали, что сделали ошибку. Так, экс-судью шоу "МастерШеф" забрали в роддом, где она пробыла два месяца. Пока женщина лечилась, ребенок был с мамой и мужем. Уже потом Татьяна поняла, что во время операции медики занесли инфекцию, на которую не действовали никакие антибиотики. Впоследствии привезли новый антибиотик, который убил эту инфекцию, а Литвинова начала восстанавливаться.

К тому же ее племянница недавно рожала в том же роддоме. По словам экс-судьи шоу "МастерШеф", "ребенка вытаскивали вакуумом за голову". У малыша было кровотечение, поэтому он лежал в реанимации. Сейчас, к счастью, он здоров.