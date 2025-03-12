В 1993 году Игорь Балан в 19-летнем возрасте основал проект "Аква Вита". Кроме юноши, второй участницей была Наталья Лучникова. Дебют начался с выступления на праздновании Дня города в Кропивницком (старое название – Кировоград). В материале Show24 рассказываем о популярности и распаде "Аква Виты" и где сейчас находятся экс-участники группы.

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"Аква Вита": быстрая слава и резкий крах

Через год Балан записал дебютный альбом "Несказанные слова", куда вошли песни, которые были положены на стихи украинских поэтов. Это стало толчком к тому, что группа подала свою кандидатуру на фестиваль "Червона рута" и прошла в финал. Однако случилась неожиданность. Солистка решила покинуть коллектив. Музыкант очень долго искал замену Наталье. Он выбрал Ирину Филатову, которая до того пела только в хоре. Для девушки это был настоящий сюрприз.

Группа "Аква Вита" / Фото из соцсетей

На фестивале коллектив представил наиболее оригинальную музыку. А Ирина получила награду "За самый оригинальный вокал в танцевальном жанре".

После такого успеха группа работала над вторым альбомом – "Технотронутый". А песня "Женьмінь Жібао" стала настоящим хитом.

"Аква Вита" – "Женьмінь Жібао": смотрите видео онлайн

После этого группа подписала контракт с "Территорией А". В 1997 году "Аква Вита" работает над новым альбомом и выпускает трек "А теперь все иначе", который также стал хитом. Коллектив активно гастролировал, а популярность росла с каждым днем.

"Аква Вита" – "А теперь все иначе": смотрите видео онлайн

Первым тревожным звоночком в карьере "Аква Виты" был клип на песню "Поле азарта", который получил негативную реакцию от пылких поклонников. Уже через два года коллектив разрывает контракт с "Территорией А". Тогда выходит четвертый альбом, а уже в 2000 году группа распадается.

Как сегодня живет Ирина Филатова

После того как "Аква Вита" распалась, Ирина создала собственную группу – Phila. Однако проект пришлось довольно быстро закрыть. Впоследствии певица работала на борту авиалайнеров, а в 2011 году подалась на проект "Голос страны". К сожалению, дальше "слепых прослушиваний" исполнительнице не удалось пройти.

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Однако она не сдалась. Через год женщина пришла на "Х-Фактор", однако выбыла из проекта в тренировочном лагере.

Ирина Филатова на "Х-Факторе": смотрите видео онлайн

Чем сегодня занимается Ирина – неизвестно.

Как сегодня живет Игорь Балан

Хоть группа и распалась, Игорь не спешил покидать шоу-бизнес. Он писал песни и сотрудничал с другими украинскими звездами. В 2011 году восстановил "Аква Виту", а солисткой стала Елена Титаренко. Популярности, как в 90-е годы, достичь не удалось. После начала большой войны Елена уехала за границу. Однако Балан убежден и уверяет других, что певица вернется и снова будет частью "Аква Виты".

К слову, Игорь женат. У супругов есть дочь Алиса, которая выступает с отцом на одной сцене.

Игорь Балан с дочерью / Фото с фейсбука артиста

Кроме того, в 2021 году в жизни артиста произошла страшная трагедия. Умерла его приемная дочь Яна. По словам музыканта, девушка с детства страдала от болевых шоков. Диагноз ей так и не установили, а за "два месяца человек сгорел". Игорь подозревает, что причиной такого развития событий стала невыявленная онкология.