У 1993 році Ігор Балан у 19-річному віці заснував проєкт "Аква Віта". Окрім юнака, другою учасницею була Наталя Лучнікова. Дебют розпочався з виступу на святкуванні Дні міста у Кропивницькому (стара назва – Кіровоград). У матеріалі Show24 розповідаємо про популярність і розпад "Аква Віти" та де зараз перебувають ексучасники гурту.

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"Аква Віта": швидка слава та різкий крах

Через рік Балан записав дебютний альбом "Несказані слова", куди увійшли пісні, які були покладені на вірші українських поетів. Це стало поштовхом до того, що гурт подав свою кандидатуру на фестиваль "Червона рута" й пройшов до фіналу. Однак трапилась несподіванка. Солістка вирішила покинути колектив. Музикант дуже довго шукав заміну Наталії. Він обрав Ірину Філатову, яка до того співала лиш у хорі. Для дівчини це був справжній сюрприз.

Гурт "Аква Віта" / Фото з соцмереж

На фестивалі колектив представив найбільш оригінальну музику. А Ірина отримала нагороду "За найоригінальніший вокал у танцювальному жанрі".

Після такого успіху гурт працював над другим альбомом – "Технотронутий". А пісня "Женьмінь Жібао" стала справжнім хітом.

"Аква Віта" – "Женьмінь Жібао": дивіться відео онлайн

Після цього гурт підписав контракт із "Територією А". У 1997 році "Аква Віта" працює над новим альбомом і випускає трек "А тепер усе інакше", який також став хітом. Колектив активно гастролював, а популярність росла з кожним днем.

"Аква Віта" – "А тепер усе інакше": дивіться відео онлайн

Першим тривожним дзвіночком у кар'єрі "Аква Віти" був кліп на пісню "Поле азарту", який отримав негативну реакцію від палких шанувальників. Уже через два роки колектив розриває контракт із "Територією А". Тоді виходить четвертий альбом, а вже у 2000 році гурт розпадається.

Як сьогодні живе Ірина Філатова

Після того як "Аква Віта" розпалась, Ірина створила власний гурт – Phila. Однак проєкт довелось доволі швидко закрити. Згодом співачка працювала на борту авіалайнерів, а у 2011 році подалась на проєкт "Голос країни". На жаль, далі "сліпих прослуховувань" виконавиці не вдалось пройти.

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Однак вона не здалась. Через рік жінка прийшла на "Х-Фактор", однак вибула з проєкту у тренувальному таборі.

Ірина Філатова на "Х-Факторі": дивіться відео онлайн

Чим сьогодні займається Ірина – невідомо.

Як сьогодні живе Ігор Балан

Хоч гурт і розпався, Ігор не спішив покидати шоубізнес. Він писав пісні й співпрацював з іншими українськими зірками. У 2011 році відновив "Аква Віту", а солісткою стала Олена Титаренко. Популярності, як у 90-ті роки, досягти не вдалось. Після початку великої війни Олена виїхала за кордон. Однак Балан переконаний і запевняє інших, що співачка повернеться і знову буде частиною "Аква Віти".

До слова, Ігор одружений. У подружжя є донька Аліса, яка виступає з батьком на одній сцені.

Ігор Балан із донькою / Фото з фейсбуку артиста

Крім того, у 2021 році у житті артиста сталась страшна трагедія. Померла його названа донька Яна. За словами музиканта, дівчина з дитинства страждала від больових шоків. Діагноз їй так і не встановили, а за "два місяці людина згоріла". Ігор підозрює, що причиною такого розвитку подій стала невиявлена онкологія.