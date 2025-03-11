Зірка телебачення родом із Києва. Тімур народився у родині полковника та інспекторки харчування, також у ведучого є сестра Таня. Свою професію Мірошниченко обрав ще у дитинстві й не прогадав. Що ще відомо про життя коментатора, як він змінювався упродовж кар'єри та чим займається зараз, читайте у матеріалі на Show24.

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Кар'єра телеведучого та коментатора

У 2002 році Тімур вступив до Національного авіаційного університету на спеціальність "психологія". У студентські роки був учасником КВК, тому не дивно, що його запросили стати тренером у шоу "Ліга сміху".

Тімур Мірошниченко з командою "Збірна механіків" / Фото з інстаграму ведучого

Згодом Мірошниченко знову став студентом, але на факультеті "режисури та телебачення". Під час навчання Тімуру запропонували стати ведучим ток-шоу. З цього моменту кар'єра пішла вгору, адже тоді Мірошниченко став незмінним коментатором дитячого та дорослого Євробачення.

Тімур Мірошниченко – незмінний коментатор Євробачення / Фото з інстаграму зірки

У 2017 році Євробачення проходило у Києві, адже у 2016 – Джамала з піснею "1944" принесла Україні перемогу. Тоді Тімур Мірошниченко, Олександр Скічко і Володимир Остапчук були ведучими конкурсу.

Ведучі Євробачення-2017 / Фото з інстаграму Мірошниченка

До слова, зовсім скоро у Швейцарії відбудеться Євробачення-2025. Україну представлятиме гурт Ziferblat.

Окрім Євробачення, Тімур також є ведучим багатьох успішних проєктів на телебаченні. Додамо, що Мірошниченко за час кар'єри не сильно змінився. До прикладу, змін зазнавала стрижка, однак це не було щось кардинальне. Крім того, деколи зірка відпускав довшу борідку, ніж зазвичай. Час від часу змінювались образи, але найчастіше ведучого можна побачити в класичному костюмі.

Тімур Мірошниченко у 2018 – 2025 роках / Фото з інстаграму ведучого

Особисте життя

Перше кохання ведучий пізнав у 21 рік. Ці стосунки не склались, ймовірно, через постійну зайнятість роботою.

Чому не склалося? Насправді не знаю. Було добре, а потім якось всім стало не добре, і все закінчилося. Сенс про це говорити? Мені не соромно, я нормально поводився, але робота була перш за все,

– зізнався Тімур Мірошниченко.

До 30 років у ведучого в пріоритеті була кар'єра. Зі своєю майбутньою дружиною шоумен познайомився на одному з заходів. Інна на той момент була адвокаткою. Вона запевняла себе, що нічого конкретного з цього знайомства не вийде, тому не відповідала на повідомлення Тімура близько 2,5 років.

Але пізніше жінка таки дала залицяльнику шанс. Вони почали зустрічатися, згодом з'їхалися. У січні 2018 року закохані одружилися.

Тімур Мірошниченко одружився / Фото з інстаграму ведучого

В одному з інтерв'ю чоловік зізнався, що у 2017 році Інна пережила викидень, а лікарі запевняли, що у жінки ніколи не буде дітей. Сьогодні подружжя виховує чотирьох дітей. Двох біологічних – донечку Мію та сина Марка. У 2023 році Мірошниченки всиновили хлопчика Марселя. На жаль, у дитини є проблеми зі здоров'ям.

Річ у тім, що у нього виявили вроджену ваду – гастрошизис.

Гастрошизис – це вроджена вада розвитку черевної стінки, при якій частина кишківника та інших органів випадає назовні через дефект біля пупка. Такий дефект потребує хірургічного втручання після народження.

Одну операцію хлопчик переніс у першу добу після народження, а другу – наприкінці вересня минулого року. При виписці Марселю діагностували хворобу Гіршпрунга, гіпоксично-ішемічну енцефалопатію другої стадії, грижі, анемію та ураження мозку.

Хвороба Гіршпрунга – це вроджене захворювання товстого кишківника, при якому відсутні нервові клітини в його частині. Це призводить до певних порушень, хронічних закрепів і розширення кишки. Лікується хірургічним шляхом.

Родина Мірошниченків / Фото з інстаграму телеведучого

Влітку 2024 року подружжя прийняли за доньку дівчинку Ангеліну. Сьогодні вона вчиться у першому класі. Інна розповідала, що для них з Тімуром як для батьків, адаптація була складнішою з Ангеліною. Утім, рано чи пізно цей непростий період завершується.

З Ангеліною вийшло десь там три місяці, а на четвертий дуже різко так раз… і фух. Так все добре в житті, але три місяці, чесно, емоційний стан був на дні. А з Марселем у мене до нього не було ніякої адаптації, а він адаптувався рік. Він вперше попросив взяти його на руки, тому що він хотів обійми, коли рік був в сім'ї. Зараз ми можемо сказати, що він повністю розкрився, абсолютно звичайна дитина,

– поділилась Інна.

Мірошниченко також поділилась, що вона з чоловіком планує поповнення в сім'ї. Однак подружжя наразі сумнівається, чи народити серцем, чи біологічно. Та поки що вони не готові до п'ятої дитини, оскільки парі не вистачить ресурсу.

Інна та Тімур Мірошниченки з дітьми / Фото з інстаграму Тімура

Цікаво, що у 2021 році чоловік став "Татом року", а у 2023 – Тімур та Інна отримали нагороду "Батьки року".

Чим сьогодні займається Тімур Мірошниченко

У суспільстві гострим питанням залишається тема мобілізації. Як відомо, Тімур має військове звання молодшого лейтенанта та відвідує ТЦК та СП кожні пів року, бо цього вимагає українське законодавство.

Телеведучий казав, що працюватиме на інформаційному фронті та збиратиме гроші. Влітку минулого року Мірошниченко розповідав, що має бронювання, адже його професія належить до частини критичної інфраструктури країни. Крім того, Тімур – багатодітний батько.

Нещодавно телеведучий проводив Нацвідбір разом із Машею Єфросиніною. Зовсім скоро українці зможуть почути голос коментатора на Євробаченні-2025.