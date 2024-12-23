Водночас Інна зауважила, що наразі потрібна пауза. Вони з чоловіком це обговорювали, передає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

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У нас поки ці коливання є: п'яту (дитину – 24 Канал) народити серцем чи біологічно. Тобто чи гени продовжувати, бо треба відтворювати український генофонд. Але поруч із тим є діти, яким потрібна допомога. Воно по-різному мене коливає. Кожного разу, коли бачу дітей, позбавлених батьківського піклування, думаю: "Ну, ні, точно треба всиновити. Ну куди?" Що треба спочатку цим (дітям – 24 Канал) дати сім'ю, потім вже народжувати. А з іншого боку треба ж популяцію покращувати,

– поділилася Інна Мірошниченко.

Мірошниченко зауважила, що подружжя не покращило демографічну ситуацію в країні тим, що взяло дітей з дитбудинку. За словами Інни, вони з Тімуром хочуть залишити щось після себе "в максимально великій кількості".

Тому точно хочемо (п'яту дитину – 24 Канал), просто поки не вистачить точно ресурсу на ще одну дитину. Її немає куди розміщувати, вона ж не буде спати на кухні. Тому поки не готові,

– додала дружина Тімура Мірошниченка.

Інтерв'ю з Інною Мірошниченко: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що Інна та Тімур Мірошниченки виховують двох біологічних дітей: доньку Мію та сина Марка. Під час великої війни подружжя усиновило хлопчика Марселя, а потім удочерило дівчинку Ангеліну.