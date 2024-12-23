Знаменитість влаштувала фотосесію для донечок. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторіс Лізи Глінської.

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Так, зірка "МастерШеф" виставила кадри з newborn фотосесії. Дівчаток фотографували в різних образах. Дітям зробили індивідуальні світлини, а також сфотографували разом.

Ліза Глінська показала обличчя своїх доньок / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про дітей Єлизавети Глінської