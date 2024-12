Відтак, тепер стало відомо, хто займе суддівські крісла під час Національного відбору, пише 24 Канал з посиланням на опитування в Дії.

За підсумками голосування до складу журі увійшли Джамала, Сергій Танчинець і Катерина Павленко. Найбільшу підтримку отримала Джамала, за яку віддали 155 941 голос (35,28%). Лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець посів друге місце з результатом 89 472 голоси (20,24%). Солістка гурту GO_A Катерина Павленко отримала 52 275 голосів (11,83%), випередивши Дмитра Шурова, який набрав 50 722 голоси (11,47%).



Хто стане суддями на Нацвідборі-2025 / Скриншот з Дії

Що відомо про Нацвідбір-2025

Днями Суспільне оприлюднило імена дев'яти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025. До переліку увійшли: Маша Кондратенко з треком "No time to cry", MOLODI з треком "My sea", Future Culture з піснею "Waste My Time", KHAYAT із композицією "HONOR" та інші. Десятого фіналіста оберуть українці голосуванням у Дії.

Повний список учасників оголосять до 17 січня, а фінал відбору пройде 8 лютого у форматі телеконцерту.