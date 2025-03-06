Леся Нікітюк вперше розповіла, що могла взяти участь у Нацвідборі поряд з іншими ведучими. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ранок у великому місті".
До слова Леся Нікітюк відклала весілля з нареченим
Леся Нікітюк зізналася, що їй пропонували бути ведучою Національного відбору на Євробачення-2025. Однак у неї не вийшло погодитися через насичений графік.
Мені запропонували вести. Я дуже люблю Євробачення з дитинства, і це моя мрія — вести його. У нас просто за датами не вийшло,
– розповіла Леся Нікітюк.
Знаменитість додала, що їй не казали, з ким саме вона могла б вести конкурс. Ймовірно, Леся могла замінити Машу Єфросиніну та бути ведучою поряд з Тімуром Мірошниченком і Василем Байдаком.
Головне про Нацвідбір-2025
- Фінал пісенного конкурсу відбувся 8 лютого. Його записали на кілька годин раніше з метою безпеки, а результати оголошували наживо в укритті. Переможцем Нацвідбору став гурт Ziferblat, який офіційно представить Україну на Євробаченні-2025.
- Музичною продюсеркою цьогорічного відбору була Тіна Кароль. Суддями були Джамала, Сергій Танчинець та Катерина Павленко.
- Трійка ведучих складалась з Маші Єфросиніної, Тімура Мірошниченка та Василя Байдака. Також на Нацвідборі з'являлися інші ведучі – блогери, гумористи, інфлюенсери.