Телеведуча розповіла про те, чи планує вже весілля з коханим. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Люкс ФМ.

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Так, з'ясувалося, що Леся Нікітюк не хотіла б скромне й тихе весілля.

Я сама рідко веду весілля, але як людина з Хмельниччини, у батьків якої 15 похресників на двох, переходила всі ті весілля й шалаші, бачила всі ті традиції, де зять миє мамі ноги горілкою, а потім кропивою кропить. Звичайно хочу, щоб і мамі Кет таке зробили (мамі Лесі Нікітюк Катерині – 24 Канал). Мрію про хороше весілля, де буде багато людей,

– поділилася телеведуча.

Водночас наразі через військову службу Дмитра пара відклала святкування весілля на невизначений термін.

Зараз дуже мало приводів для радості. Але ми все ж таки дали відстрочку цій події, оскільки на сьогодні Дмитро (наречений телеведучої – 24 Канал) є чинним військовослужбовцем. Ми поки що не можемо будувати графіки щодо весілля,

– зазначила Нікітюк.

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