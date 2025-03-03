Телеведуча розповіла про те, чи планує вже весілля з коханим. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Люкс ФМ.
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Так, з'ясувалося, що Леся Нікітюк не хотіла б скромне й тихе весілля.
Я сама рідко веду весілля, але як людина з Хмельниччини, у батьків якої 15 похресників на двох, переходила всі ті весілля й шалаші, бачила всі ті традиції, де зять миє мамі ноги горілкою, а потім кропивою кропить. Звичайно хочу, щоб і мамі Кет таке зробили (мамі Лесі Нікітюк Катерині – 24 Канал). Мрію про хороше весілля, де буде багато людей,
– поділилася телеведуча.
Водночас наразі через військову службу Дмитра пара відклала святкування весілля на невизначений термін.
Зараз дуже мало приводів для радості. Але ми все ж таки дали відстрочку цій події, оскільки на сьогодні Дмитро (наречений телеведучої – 24 Канал) є чинним військовослужбовцем. Ми поки що не можемо будувати графіки щодо весілля,
– зазначила Нікітюк.
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Що відомо про стосунки Лесі Нікітюк та Дмитра Бабчука
- Восени 2024 року пара офіційно оголосила про свої стосунки.
- 28-річний Дмитро Бабчук є професійним військовим з 2016 року, маючи за плечима досвід служби в морській піхоті та спецпідрозділах.
- На початку 2025 року стало відомо, що Нікітюк заручена з Бабчуком. Пропозиція відбулася під час зимового відпочинку пари в Карпатах.