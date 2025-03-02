У суботу, 1 березня, відбувся великий концерт у "Палаці спорту", пише 24 Канал. Степан Гіга та гурт "Друзі мої" виступили з головними хітами.

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Степан Гіга запалював публіку піснями "Золото Карпат", "Вівтар" та іншими. Перед композицією "Яворина" артист оголосив, що присвячує її всім воїнам, які загинули за Україну.

Відео з виступу Степана Гіги:

На подію також завітав гуморист Василь Байдак. У дуеті зі Степаном Гігою він заспівав оновлений трек "Цей сон", де артисти закликають задонатити на збір.

Василь Байдак та Степан Гіга: відео

Телеграм-канал "що ти знаєш про Бобула?" також зауважив, що не обійшлося без скандалу. На заході виступав не тільки Степан Гіга, але й команда "так а шо ти" – діджеї XXV кадр, olvipmiss та NOVIK. Вони розпочали подію з дискотеки з хітами 80-х, 90-х та нульових, наступним виступав Гіга, а "так а шо ти" мали вийти вдруге і завершувати захід.

Однак після виступу Степана Гіги на сцену також вийшли його діти та онуки. Команда "так а шо ти" не встигла виступити в другій частині, адже о 22:00 подія завершилась з огляду на комендантську годину. Це спричинило обурення з боку фанів діджеїв.