В субботу, 1 марта, состоялся большой концерт во "Дворце спорта", пишет 24 Канал. Степан Гига и группа "Друзья мои" выступили с главными хитами.
К теме Главное музыкальное событие года: ATLAS FESTIVAL 2025 объявил дату и место проведения
Степан Гига зажигал публику песнями "Золото Карпат", "Вивтар" и другими. Перед композицией "Яворина" артист объявил, что посвящает ее всем воинам, погибших за Украину.
Видео с выступления Степана Гиги:
Событие также посетил юморист Василий Байдак. В дуэте со Степаном Гигой он спел обновленный трек "Цей сон", где артисты призывают сделать пожертвования на сбор средств.
Василий Байдак и Степан Гига: видео
Телеграм-канал "що ти знаєш про Бобула?" также заметил, что не обошлось без скандала. На мероприятии выступал не только Степан Гига, но и команда "так а шо ти" – диджеи XXV кадр, olvipmiss и NOVIK. Они начали событие с дискотеки с хитами 80-х, 90-х и нулевых, следующим выступал Гига, а "так а шо ти" должны были выйти второй раз и завершать мероприятие.
Однако после выступления Степана Гиги на сцену также вышли его дети и внуки. Команда "так а шо ти" не успела выступить во второй части, ведь в 22:00 событие завершилось, учитывая комендантский час. Это вызвало возмущение со стороны фанатов диджеев.
- "А сколько детей у Гиги, интересно";
- "Сейчас кот Степана будет петь";
- ""Так а шо ти" – вы кайфовые! Жаль, что так получилось с этой коллабой, просто в следующий раз без Гиги и его потомков";
- "Я очень не люблю это слово, но сейчас оно очень в тему, – это кринж";
- "Гига еще и затягивал время и представлял группу несколько раз полчаса, просто неадекватно".