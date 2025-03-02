В субботу, 1 марта, состоялся большой концерт во "Дворце спорта", пишет 24 Канал. Степан Гига и группа "Друзья мои" выступили с главными хитами.

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Степан Гига зажигал публику песнями "Золото Карпат", "Вивтар" и другими. Перед композицией "Яворина" артист объявил, что посвящает ее всем воинам, погибших за Украину.

Видео с выступления Степана Гиги:

Событие также посетил юморист Василий Байдак. В дуэте со Степаном Гигой он спел обновленный трек "Цей сон", где артисты призывают сделать пожертвования на сбор средств.

Василий Байдак и Степан Гига: видео

Телеграм-канал "що ти знаєш про Бобула?" также заметил, что не обошлось без скандала. На мероприятии выступал не только Степан Гига, но и команда "так а шо ти" – диджеи XXV кадр, olvipmiss и NOVIK. Они начали событие с дискотеки с хитами 80-х, 90-х и нулевых, следующим выступал Гига, а "так а шо ти" должны были выйти второй раз и завершать мероприятие.

Однако после выступления Степана Гиги на сцену также вышли его дети и внуки. Команда "так а шо ти" не успела выступить во второй части, ведь в 22:00 событие завершилось, учитывая комендантский час. Это вызвало возмущение со стороны фанатов диджеев.