Леся Нікітюк дала перший коментар щодо останніх новин в її особистому житті. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Новий канал".

До слова Уже не холостячка: де зараз ведуча Леся Нікітюк, якій освідчився коханий

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук заручилися під час спільного відпочинку в Карпатах. Тож зараз телеведуча й блогерка перебуває у статусі нареченої.

Ми з Дмитром любимо жартувати й підстьобувати один одного! Особливо я. То купила йому сімейки на базарі й відмітила в InstaStories, то светр кумедний з вовком, як цього разу. От і він вирішив зробити так і виставив з обручкою у відповідь. Тільки це вже не жарт…

– поділилась ведуча.



Леся Нікітюк з нареченим / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Що відомо про стосунки Лесі Нікітюк та Дмитра Бабчука

Пара оголосила про романтичні відносини у жовтні 2024 року. Водночас невідомо, коли та за яких обставин вони познайомилися і почали спілкуватися.

28-річний військовий Дмитро Бабчук служить у війську ще з 2016 року. Він працював у морській піхоті та спеціальних підрозділах Сил Оборони України.