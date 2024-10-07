Леся Нікітюк підтвердила, що зустрічається з Дмитром Бабчуком, який служить у Збройних Силах України. Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.
Цікаво Служить у Збройних Силах, – ЗМІ розсекретили бойфренда Лесі Нікітюк
Телеведуча вперше опублікувала спільне фото з коханим, на якому видно його обличчя. Вона подякувала шанувальникам за теплі слова.
Без зайвих слів, інтриг і розслідувань. Дмитро Михайлович + Леся Іванівна = любов. P.S. Дякуємо всім за теплі слова і побажання! Дірект вже розірваний,
– поділилась Леся Нікітюк.
Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
Особисте життя Лесі Нікітюк
- Ведуча та блогерка зазвичай стримано розповідала про особисте життя та свої романи. Близько 5 років тому вона пережила розставання з бойфрендом, якого в інтерв'ю називала "сусідом".
- Вже в лютому цього року Леся Нікітюк зізналась, що перебуває у "вільних стосунках", а ще розповіла, що користується популярним додатком для знайомств Tinder.
- Днями блогерка стала інтригувати підписників фото з таємничим чоловіком. Згодом вона заявила, що "хтось увірвався у її життя". Довго тримати загадку не довелось – ЗМІ розсекретили особистість бойфренда Нікітюк.