Леся Нікітюк підтвердила, що зустрічається з Дмитром Бабчуком, який служить у Збройних Силах України. Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

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Телеведуча вперше опублікувала спільне фото з коханим, на якому видно його обличчя. Вона подякувала шанувальникам за теплі слова.

Без зайвих слів, інтриг і розслідувань. Дмитро Михайлович + Леся Іванівна = любов. P.S. Дякуємо всім за теплі слова і побажання! Дірект вже розірваний,

– поділилась Леся Нікітюк.



Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

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