Журналісти навіть повідомили, чим чоловік займається. Про це написали в телеграм-каналі про зірок "Скандал".

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Так, ймовірно, що Леся Нікітюк зараз перебуває у стосунках з військовим Дмитром Бабчуком. Особистість чоловіка вдалося знайти через його татуювання.

Леся Нікітюк з хлопцем / Скриншот з інстаграм-сторіс

Судячи з профілю чоловіка його звати Дмитро і він служить у Збройних Силах України. Також у шапці профілю вказано, що він інфлюенсер і на нього підписані блогер Ігор Лачен, військовий Давид Хімік та фотографи Костянтин і Влада Ліберови,

– пишуть ЗМІ.

Зауважимо, напередодні Леся Нікітюк ділилася різними фото із загадковим чоловіком, а днями заявила, що "хтось увірвався у її життя".

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