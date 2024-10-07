Журналісти навіть повідомили, чим чоловік займається. Про це написали в телеграм-каналі про зірок "Скандал".
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Так, ймовірно, що Леся Нікітюк зараз перебуває у стосунках з військовим Дмитром Бабчуком. Особистість чоловіка вдалося знайти через його татуювання.
Леся Нікітюк з хлопцем / Скриншот з інстаграм-сторіс
Судячи з профілю чоловіка його звати Дмитро і він служить у Збройних Силах України. Також у шапці профілю вказано, що він інфлюенсер і на нього підписані блогер Ігор Лачен, військовий Давид Хімік та фотографи Костянтин і Влада Ліберови,
– пишуть ЗМІ.
Зауважимо, напередодні Леся Нікітюк ділилася різними фото із загадковим чоловіком, а днями заявила, що "хтось увірвався у її життя".
Що Леся Нікітюк говорила про особисте життя
- Зірка у лютому розповіла, що перебуває у "вільних стосунках".
- За цією заявою було зізнання, що вона користується популярним додатком для знайомств Tinder.
- Зараз телеведуча лише натякає, що вступила в нові стосунки.