Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк поділилась серією випадкових фото за останні дні на своїй сторінці в інстаграмі. Це селфі та кадри нових образів.

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Останній знімок найбільше заінтригував шанувальників. На фотографії видно осінній букет квітів, а також чоловічу руку, що на її стегні.



Леся Нікітюк з ймовірним залицяльником / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

У коментарях активно обговорюють ймовірного нового шанувальника Лесі Нікітюк.

"Леся інтригує кавалером";

"Нарешті, нарешті Лесюня не сама. Дуже хочеться вірити. Хай буде так";

"Чоловіча рука на останньому фото?";

"І в усіх питання, чия це чоловіча рука. Всі інші фото – то вже не цікаво";

"Вся справа в останньому фото. Воно неймовірне. Ммм, який годинник".

Особисте життя Лесі Нікітюк