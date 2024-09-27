Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк поділилась серією випадкових фото за останні дні на своїй сторінці в інстаграмі. Це селфі та кадри нових образів.

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Останній знімок найбільше заінтригував шанувальників. На фотографії видно осінній букет квітів, а також чоловічу руку, що на її стегні.


Леся Нікітюк з ймовірним залицяльником / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

У коментарях активно обговорюють ймовірного нового шанувальника Лесі Нікітюк.

  • "Леся інтригує кавалером";
  • "Нарешті, нарешті Лесюня не сама. Дуже хочеться вірити. Хай буде так";
  • "Чоловіча рука на останньому фото?";
  • "І в усіх питання, чия це чоловіча рука. Всі інші фото – то вже не цікаво";
  • "Вся справа в останньому фото. Воно неймовірне. Ммм, який годинник".

Особисте життя Лесі Нікітюк

  • У лютому цього року телеведуча зізналась, що перебуває у "вільних стосунках", а згодом розповіла, що користується популярним додатком для знайомств Tinder.
  • Днями Леся Нікітюк показала фото у ліфті. Вона позувала з таємничим супутником, що обіймав її за талію.