Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк поділилась серією випадкових фото за останні дні на своїй сторінці в інстаграмі. Це селфі та кадри нових образів.
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Останній знімок найбільше заінтригував шанувальників. На фотографії видно осінній букет квітів, а також чоловічу руку, що на її стегні.
Леся Нікітюк з ймовірним залицяльником / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
У коментарях активно обговорюють ймовірного нового шанувальника Лесі Нікітюк.
- "Леся інтригує кавалером";
- "Нарешті, нарешті Лесюня не сама. Дуже хочеться вірити. Хай буде так";
- "Чоловіча рука на останньому фото?";
- "І в усіх питання, чия це чоловіча рука. Всі інші фото – то вже не цікаво";
- "Вся справа в останньому фото. Воно неймовірне. Ммм, який годинник".
Особисте життя Лесі Нікітюк
- У лютому цього року телеведуча зізналась, що перебуває у "вільних стосунках", а згодом розповіла, що користується популярним додатком для знайомств Tinder.
- Днями Леся Нікітюк показала фото у ліфті. Вона позувала з таємничим супутником, що обіймав її за талію.