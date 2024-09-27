Він заінтригував дописом на платформі X (колишній Twitter). Жадан поділився, що слухає пісні своєї екскоханої.

До слова На Харківському напрямку: Сергій Жадан поділився рідкісними кадрами у військовій формі

Так, у нещодавньому дописі письменник поділився фотографією з підписом "Тихої усім ночі". На цьому знімку було видно, що в машині він слухає трек Соловій "Гамерицький край".



Сергій Жадан слухає пісні Христини Соловій / Скриншот з платформи Х

Пост швидко привернув увагу і викликав жваве обговорення серед підписників артиста. Наприклад, деякі користувачі з гумором порадили письменнику "не дзвонити Соловій", а інші цікавилися, чи подобаються йому пісні "цієї артистки".

Водночас сам Жадан теж у жартівливій манері відповідав на коментарі українців.

Мережа вибухнула жартами / Скриншот з платформи Х

Що відомо про стосунки Соловій та Жадана