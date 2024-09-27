Він заінтригував дописом на платформі X (колишній Twitter). Жадан поділився, що слухає пісні своєї екскоханої.
До слова На Харківському напрямку: Сергій Жадан поділився рідкісними кадрами у військовій формі
Так, у нещодавньому дописі письменник поділився фотографією з підписом "Тихої усім ночі". На цьому знімку було видно, що в машині він слухає трек Соловій "Гамерицький край".
Сергій Жадан слухає пісні Христини Соловій / Скриншот з платформи Х
Пост швидко привернув увагу і викликав жваве обговорення серед підписників артиста. Наприклад, деякі користувачі з гумором порадили письменнику "не дзвонити Соловій", а інші цікавилися, чи подобаються йому пісні "цієї артистки".
Водночас сам Жадан теж у жартівливій манері відповідав на коментарі українців.
Мережа вибухнула жартами / Скриншот з платформи Х
Що відомо про стосунки Соловій та Жадана
- Роман між українським письменником та співачкою почав розгортатися напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На той час обидва митці перебували в інших стосунках – Сергій був одружений, а Христина мала хлопця. Попри це вони закохалися.
- Згодом виконавиця усвідомила, що її почуття до музиканта є не такими ж сильними, як в нього до неї. Хоча кінець стосунків був болючим, Христина заявила, що їм вдалося зберегти нормальні стосунки.
- Після розриву співачка знову закохалася в чоловіка, який на 11 років старший за неї.
- Навчена досвідом своїх попередніх стосунків, Соловій вирішила тримати особистість нового партнера в таємниці.