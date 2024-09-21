Світлини Жадан виставив у своєму інстаграмі. Кадри були зроблені на Харківському напрямку.

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Так, на фото лідер гурту "Жадан і Собаки" постав у військовій формі з побратимами. Всі вони екіпіровані повним військовим спорядженням, зброєю та лопатами.

За Харковом осінь. Час копати картоху,

– написав під фотографіями артист.

Що відомо про військову службу Сергія Жадана