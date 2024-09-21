Світлини Жадан виставив у своєму інстаграмі. Кадри були зроблені на Харківському напрямку.
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Так, на фото лідер гурту "Жадан і Собаки" постав у військовій формі з побратимами. Всі вони екіпіровані повним військовим спорядженням, зброєю та лопатами.
За Харковом осінь. Час копати картоху,
– написав під фотографіями артист.
Що відомо про військову службу Сергія Жадана
- Співак разом з іншими учасниками гурту "Жадан і Собаки" в червні 2024 року вступили до 13-ї бригади Національної гвардії України.
- Вже через місяць після призову артист та його колеги пройшли базову військову підготовку, отримавши шеврони за досягнення у складі бригади "Хартія".
- Жадан розповідав, що не отримував жодних преференцій під час вишколи, беручи участь у ньому нарівні з іншими солдатами.
- Окрім виконання своїх військових обов'язків, виконавець взяв на себе ініціативу запустити медіапроєкт для бригади під назвою "Радіо Хартія".