Павло Стрілецький поділився, що Klavdia Petrivna є дуже кумедною та нестандартною особистістю. В інтерв'ю "Суспільному Рівне" він зазначив, що люди звикли бачити артистку в образі, але в житті вона дещо інша.

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Це людина, яка не має "стопів", не має психологічних затисків. Вона живе своє найкраще життя. Так вона й створила себе як Klavdia Petrivna. Вона творить такі речі, які на голову інколи не налазять, але вона кайфує від цього процесу,

– розповів Павло Стрілецький.

Павло зізнався, що Соломія Опришко постійно розвивається. На думку чоловіка, дівчина ще проходить свій шлях становлення особистості, але у неї немає "тормозів", які деяких людей зупиняють.

Павло Стрілецький розповів про Klavdia Petrivna: дивіться інтерв'ю онлайн

Павло Стрілецький про образ Klavdia Petrivna

Стрілецький також зауважив, що ідея не розкривати особистість Klavdia Petrivna належала Опришко.

Соломія придумала цей образ, який уже існував у книзі (роман Володимира Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля" – Show 24), і інтерпретувала, одягнула його на себе. Вона писала пісні, опираючись на готового персонажа з книги. Вона хотіла бути анонімною, аби подивитися на реакцію людей,

– зазначив Павло.

Павло Стрілецький зізнався, що потім цей прикол вийшов з-під контролю. Сталося це тоді, коли в телеграмі почали виходити демоверсії пісень Соломії Опришко, які потім зливали на офіційні стрімінгові платформи.