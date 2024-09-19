Ще певний час тому Klavdia Petrivna відкрила збір на зимову форму для жінок-захисниць. Сольні концерти зірки минули, а мети збору все ще не досягнуто. Тож анонімна виконавиця вирішила знову здивувати фанів.

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Klavdia Petrivna об'єдналась з Дашею Квітковою в оригінальному кліпі. Це вперше блогерка зачитала реп.

Неочікувано? Для нас також. Маємо надію привернути так вашу увагу до надважливої цілі, яку ми обов'язково досягнемо разом,

– коментують яскраве відео артистки.

Даша Квіткова та Klavdia Petrivna заспівали разом: відео

Співачка та блогерка збирають кошти на зимову форму для жінок-військових. Адже чоловіча створює дискомфорт та обмежує рухи. Зима вже близько, тож Клавдія й Даша просять не зволікати і задонатити на банку за посиланням, щоб зігріти захисниць.

"Ще кілька місяців тому я була впевнена, що ніколи в житті не буду співати та читати реп, а сьогодні дебютувала, ще й заради такої важливої мети. Це був виклик, але я рада, що ми зробили це разом з Клавою", – поділилась Даша Квіткова.

Авантюрний кліп викликав бурхливу реакцію серед фанів у коментарях: