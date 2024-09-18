СолоХа зізналася, що вже тричі подавала свої пісні для Національного відбору на Євробачення. Жодного разу їй не вдавалося потрапити у список фіналістів. Про це зірка розповіла в інтерв'ю Фактам ICTV.Life.

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Через те, що артистці не вдалося потрапити у фінал відбору, вона скептично ставиться до конкурсу й сумнівається у його чесності. Та все-таки СолоХа пробуватиме свої сили й в Нацвідборі-2025. Вона подала дві пісні: одну – мотиваційну для українців та другу – пов'язану зі здоров'ям нації та людства.

СолоХа додала, що зараз у шоубізнесі з'явилися чутки, що у Національному відборі братиме участь нова українська зірка Klavdia Petrivna. Артистка вважає, що перемога співачки буде "абсурдною ситуацією", адже, на її думку, Klavdia Petrivna має мінімальні голосові дані та мінімальну харизму".

"Я вважаю, що пісня на Євробачення має бути дуже потужною. Людина має бути безмежно харизматичною, активною. Я конкуренції не боюся, адже кожен український артист індивідуальний. У своєму амплуа, у своїй творчості, оригінальності я не бачу конкуренції. Будемо спостерігати й дуже вірити, що не буде кумівства, а все буде об'єктивно і чесно. Мені треба показати себе, і нехай обирає народ", – підсумувала СолоХа.

Що відомо про Нацвідбір-2025

Національний відбір на Євробачення-2025 стартував 17 вересня. Список фіналістів сформують до 20 грудня, а фінал відбудеться у грудні 2025.

Музичною продюсеркою Національного відбору стане Тіна Кароль.