Національний відбір на Євробачення-2025 стартуватиме в Україні вже наступного тижня: тоді розпочнеться прийом заявок. Тоді ж оголосять нові деталі щодо процесу відбору.

До слова Євробачення-2025: стало відомо, чи поїде Україна на музичний конкурс

Тіна Кароль як нова музична продюсерка Нацвідбору на Євробачення, прокоментувала новину.

Рада приєднатися до команди Національного відбору на Євробачення й мати можливість підтримати як тих, хто робить свої перші кроки, так і тих, хто повертається на сцену Нацвідбору знову. Впевнена, що цього року ми побачимо багато яскравих виконавців, яких ми представимо вам у найкращому світлі,

– поділилась Тіна Кароль.



Тіна Кароль – музична продюсерка Нацвідбору / Фото з інстаграму Суспільного

До цього два роки поспіль музичним продюсером Нацвідбору був Pianoбой Дмитро Шуров. Оксана Скибінська, голова делегації України, подякувала музиканту за роки успішної співпраці.

"Його унікальне бачення та музичний хист допомогли нам відкрити нових зірок і досягти високих результатів на міжнародній арені. Разом ми пишаємося 6-м місцем гурту TVORCHI на українському Євробаченні в Ліверпулі та приголомшливим успіхом alyona alyona & Jerry Heil, які посіли почесне 3-тє місце у шведському Мальме", – зауважила Скибінська.

Україна офіційно їде на Євробачення

Днями Суспільний мовник офіційно повідомив про рішення, що Україна візьме участь у Євробаченні-2025, що відбуватиметься у Швейцарії. Адже це давно не просто пісенний конкурс, а спосіб привернути увагу до українців та війни.

Євробачення-2025 проходитиме у Базелі. 13 і 15 травня відбудуться півфінали музичного конкурсу. Ім'я переможця ми дізнаємось на грандіозному фіналі, що запланований на 17 травня.