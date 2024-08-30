З’ясувалося, що влада Швейцарії обирала між 4 варіантами. Серед них: Цюрих, Базель, Бьєль та Женева.

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Водночас до обговорень приєднався оргкомітет Євробачення, який прийняв остаточне рішення. Пісенний конкурс у 2025 році пройде у місті Базель. Що цікаво, Женева пропонувала найбільшу суму для проведення конкурсу, а саме 32 мільйони доларів, але це не дозволило їй отримати право міста-господині Євробачення. Водночас Бьєль, звідки родом Nemo, намагався переконати оргкомітет провести пісенні змагання у себе, використовуючи переможця.

Європейська мовна спілка дуже рада, що Базель був обраний містом-господарем пісенного конкурсу Євробачення 2025 року. Конкурс народився у Швейцарії в Лугано в 1956 році, і це чудово, що ми повертаємо його майже 70 років потому,

– зауважив виконавчий директор Мартін Естердаль.

Візитівка міста Базель: дивіться відео онлайн

Відомо, що громадяни називають Базель культурною столицею Швейцарії. Місто вражає туристів своєю інфраструктурою та атмосферою. Базель вважають одним з найбільших культурних центрів Європи.

Також організатори повідомили дати проведення конкурсу. Півфінали відбудуться 13 і 15 травня, тоді як гранд-фінал – 17 травня.