Співачка й авторка пісень Jerry Heil випустила щемливий трек. Так вона звернулась до світу з закликом звернути увагу на трагедію українських дітей, які незаконно депортувала Росія.

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Разом із піснею Jerry Heil представила соціальне відео та запустила кампанію #AllEyesOnKids, яка підкреслює нагальну потребу захисту і повернення викрадених дітей додому.

Історій про викрадених Росією українських дітей – десятки тисяч, але додому повернулося лише 388. Боляче усвідомлювати, що ця тема залишається майже непомітною в інформаційному просторі, як в Україні, так і у світі. Тим часом всі розуміють: майбутнє країни – за дітьми. Це розуміє і Росія, яка цинічно викрадає у них дитинство, вивозячи на свої та окуповані території, прагнучи тим самим викрасти й майбутнє України,

– висловилась артистка.

Jerry Heil зауважила, що дізнавшись про жахливу статистику, вона вирішила написати про це й звернутися до світу. Щоб кожну дитину повернули додому.

Історія Кіри з Маріуполя

Головною героїнею соціального відео стала 14-річна Кіра Обедінська з Маріуполя. Вона втратила маму у ранньому дитинстві, тому її виховував батько. Повномасштабна війна застала родину в Маріуполі.

Під час одного з обстрілів батько Кіри загинув. Дівчинка спробувала втекти з міста, але підірвалась на розтяжці. Її викрали окупанти та вивезли до Донецька. Завдяки зусиллям дідуся Кіру вдалося повернути до України.

Я хочу, щоб цей трек став голосом кожної дитини, яка мріє про повернення додому. І щоб кожен, хто його почує, відчув цей біль, але також і надію, що одного дня всі ці діти знову опиняться в обіймах своїх рідних,

– додала Jerry Heil.

Відео символізує складний і болісний шлях викрадених дітей до рідного дому і невтомну віру в повернення. У фіналі Кіра знову знаходить тепло і безпеку в обіймах дідуся.

Нагадаємо, нещодавно Jerry Heil, яка цього року з реперкою alyona alyona представляла Україну на Євробаченні-2024, стала членкинею американської Академії звукозапису та отримала право голосувати за лауреатів премії Греммі. До того ж вона має можливість номінувати себе на цю престижну нагороду.