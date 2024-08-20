Jerry Heil зізналась, що її шлях до Греммі розпочався ще взимку. Щоб отримати можливість подати свою пісню на премію, потрібно пройти верифікацію. Для цього співачка вказала свою освіту, здобутки та заповнила численні документації.

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"Я почала цей процес ще взимку і мусила чекати аж до липня на відповідь. Ще місяць я чекала, щоб розповісти щасливу новину вам: верифікація відбулася — і наступний крок спрогнозувати нескладно", – зауважила артистка.

Jerry Heil розповіла, які можливості вона отримує, ставши членкинею академії звукозапису.

По-перше, я можу впливати на глобальну індустрію музики. По-друге, це дозволяє подавати свої треки на премію. Про це трошечки згодом, а поки що давайте просто потішимося,

– зізналась артистка.

Зауважимо, минулого року Тіна Кароль поповнила список членів академії Греммі та отримала право голосу при виборі переможців.