Новий альбом гурт представив у день народження лідера Сергія Жадана – сьогодні, 23 серпня, йому виповнилося 50 років. Це сьомий студійний альбом харківського колективу.

До слова Геній української сучасності: де зараз Сергій Жадан, який вирішив мобілізуватися

Завжди хотілося грати саме таку музику – чесну, злу і максимально приватну. Іноді виходило, іноді — не дуже. "Злий" створювався і писався навесні, коли все видавалося химерним і можливим. Вийшов такий собі щоденник людини, яка добре знає, в якій кишені в неї Біблія, а в якій – віскі. Справді найкращий наш альбом,

– висловився про платівку Сергій Жадан.

"Жадан і Собаки" – "Злий": слухайте онлайн

Музиканти записали альбом навесні цього року, між великим зимовим туром та мобілізацією деяких учасників до Нацгвардії. Вони характеризують пісні як "повернення до коріння, осмислення серйозного і саркастичного", нове звучання стилю 80-х.

Альбом підбиває підсумки та говорить про те, що всі люди пов'язані любов'ю, розчаруваннями та іншими емоціями.