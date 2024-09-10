У 2025 році найбільший пісенний конкурс відбуватиметься у Швейцарії. Україна буде представлена на Євробаченні – підготовка до виступу вже розпочинається.

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Голова правління Суспільного Микола Чернотицький зауважив, що Євробачення вже давно перестало бути лише конкурсом, особливо для України.

Це важливий майданчик комунікації зі світом. Важливо, щоб Україна не сходила з перших шпальт світових медіа, щоб світ пам'ятав про війну, яку проти нас веде Росія. Євробачення це ключовий елемент культурної дипломатії,

– зазначив Чернотицький.



Україна візьме участь у Євробаченні / Фото Суспільного

Голова делегації України на Євробачення Оскана Скибінська нагадала, як попередні пісні – Stefania та Teresa & Maria гучно звучали на всю Європу та нагадували про те, чому кожному необхідно підтримувати Україну.

"Зараз для нас вкрай важливо, щоб Україну продовжували бачити й чути, а наші актуальні меседжі лунали ще гучніше й проникливіше. Євробачення залишається тим майданчиком, де культура говорить не лише через музику, а й через потужні художні образи, що здатні достукатися до тих, хто може не стежити за новинами. Тож ми розпочинаємо новий сезон підготовки України до Євробачення, цьогоріч у Базелі, і готуємо нові сюрпризи", – заінтригувала Скибінська.

Євробачення-2025: що відомо

Пісенний конкурс проходитиме у Базелі, одному з найбільших міст Швейцарії та культурна столиця країни. Цікаво, що на шоу виділили найбільший бюджет за останні чотири роки. Місто-господар планує витратити на Євробачення 35 мільйонів франків (37 мільйонів євро).

Півфінали Євробачення-2025 відбудуться 13 і 15 травня, а грандіозний фінал запланований на 17 травня.