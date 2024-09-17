Суспільне Мовлення офіційно повідомило про початок Національного відбору на Євробачення. Про це оголосили на сайті.
До слова Стало відомо, які пісні можуть представити Україну на Дитячому Євробаченні-2024
Подати заявку на участь у конкурсі можна від сьогодні, 17 вересня, до 10 листопада 2024 року через форму на сайті eurovision.ua.
Важливо, що один артист може подати кілька пісень: дві, три або навіть чотири. Їх можна подавати навіть у демоверсіях. Експериментуйте! Ви також можете подати одну пісню в різних варіантах. Але є важливі критерії відбору: це мають бути оригінальні авторські пісні,
– зауважила музична продюсерка відбору Тіна Кароль.
Співачка додала, що не приймати треки, створені на основі інших композицій, народні пісні, композиції, які вже були опубліковані. Крім того, хронометраж пісні повинен складати 3 хвилини.
Тіна Кароль про Нацвідбір: відео
Основні етапи Нацвідбору на Євробачення
- За результатами попереднього відбору сформують лонглист учасників – до 20 виконавців. Далі вони мають пройти прослуховування.
- До 20 грудня опублікують список фіналістів Національного відбору. У нього увійде до 9 музикантів.
- Серед інших учасників лонглиста проведуть онлайн-голосування, що визначить ще одного фіналіста до 17 січня 2025 року.
- Фінал Національного відбору на Євробачення пройде у лютому 2025 року – саме тоді оберуть виконавця або виконавицю, який/яка представить Україну.