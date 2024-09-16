Фінал Нацвідбору пройде у неділю, 22 вересня. Українці дізнаються, хто представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні цього року. Конкурс пройде у місті Мадрид, що в Іспанії. Про це повідомляє Суспільне Мовлення.

Не пропустіть Дитяче Євробачення-2024: які країни візьмуть участь у конкурсі

Анастасія Бєлібова – Unbelievable

13-річна Анастасія Бєлібова виконує пісню про підлітків, які стикаються з емоційними проблемами. У ній є заклик про те, що молоді варто любити та приймати себе, попри те, що самооцінка в цьому віці часто змінюється.

Unbelievable: дивіться відео онлайн

Ангеліна Глогусь – "Плачуть янголи"

12-річна Ангеліна співає про янголів, які проти жорстокості людей. Однак навіть у найскладніший період варто пам'ятати про надію та про те, що після дощу часто з'являється веселка.

"Плачуть янголи": дивіться відео онлайн

Злата Іванів – "Намисто"

Ще одна учасниця конкурсу – дівчинка Злата, якій всього 10 років. У треці, що вона виконує, згадується про мамине намисто, яке є не лише символом нашої культури, але й оберегом, що передається від предків.

"Намисто": дивіться відео онлайн

Вероніка Коган – Harmony

Пісня 11-річної Вероніки Коган – про самовираження, про те, що потрібно позбуватися стереотипів. Кожна людина може бути такою, якою вона хоче. Ніколи не варто підлаштовуватися під суспільство.

Harmony: дивіться відео онлайн

Ілля Коновченко – SPACESHIP

Наступний учасник – 12-річний хлопчик Ілля Коновченко. Він співає про те, що мріє отримати космічний корабель, щоб той допоміг здійснити найзаповітніші бажання. Це ще одне нагадування, як важливо вірити у краще.

SPACESHIP: дивіться відео онлайн

Артем Котенко – "Дім"

12-річний Артем співає про те, що дім – це місце сили. У пісні наголошується на тому, яким важливим для кожної людини є безпечний та затишний простір. Зокрема, для українців, які через війну втратили свої будинки.

"Дім": дивіться відео онлайн

Цієї неділі фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2024 почнеться о 18:00. Переможця визначить голосування глядачів та журі. Ведучими конкурсу стали Анна Трінчер, Тімур Мірошниченко та Анна Тульєва.