Фінал Нацвідбору пройде у неділю, 22 вересня. Українці дізнаються, хто представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні цього року. Конкурс пройде у місті Мадрид, що в Іспанії. Про це повідомляє Суспільне Мовлення.
Не пропустіть Дитяче Євробачення-2024: які країни візьмуть участь у конкурсі
Анастасія Бєлібова – Unbelievable
13-річна Анастасія Бєлібова виконує пісню про підлітків, які стикаються з емоційними проблемами. У ній є заклик про те, що молоді варто любити та приймати себе, попри те, що самооцінка в цьому віці часто змінюється.
Unbelievable: дивіться відео онлайн
Ангеліна Глогусь – "Плачуть янголи"
12-річна Ангеліна співає про янголів, які проти жорстокості людей. Однак навіть у найскладніший період варто пам'ятати про надію та про те, що після дощу часто з'являється веселка.
"Плачуть янголи": дивіться відео онлайн
Злата Іванів – "Намисто"
Ще одна учасниця конкурсу – дівчинка Злата, якій всього 10 років. У треці, що вона виконує, згадується про мамине намисто, яке є не лише символом нашої культури, але й оберегом, що передається від предків.
"Намисто": дивіться відео онлайн
Вероніка Коган – Harmony
Пісня 11-річної Вероніки Коган – про самовираження, про те, що потрібно позбуватися стереотипів. Кожна людина може бути такою, якою вона хоче. Ніколи не варто підлаштовуватися під суспільство.
Harmony: дивіться відео онлайн
Ілля Коновченко – SPACESHIP
Наступний учасник – 12-річний хлопчик Ілля Коновченко. Він співає про те, що мріє отримати космічний корабель, щоб той допоміг здійснити найзаповітніші бажання. Це ще одне нагадування, як важливо вірити у краще.
SPACESHIP: дивіться відео онлайн
Артем Котенко – "Дім"
12-річний Артем співає про те, що дім – це місце сили. У пісні наголошується на тому, яким важливим для кожної людини є безпечний та затишний простір. Зокрема, для українців, які через війну втратили свої будинки.
"Дім": дивіться відео онлайн
Цієї неділі фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2024 почнеться о 18:00. Переможця визначить голосування глядачів та журі. Ведучими конкурсу стали Анна Трінчер, Тімур Мірошниченко та Анна Тульєва.