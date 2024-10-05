Річ у тім, що знаменитість зробила інтригуючу заяву. Крім того, показала пікантне фото таємничого обранця у своєму інстаграмі.

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Так, на знімку можна побачити оголеного чоловіка в спідній білизні. Уважні шанувальники помітили татуювання на стегні таємничого незнайомця із зображенням леопарда, а також тату на попереку.

Хтось увірвався в моє життя і в мій холодильник,

– заінтригувала підписом телеведуча.



Леся Нікітюк показала фото чоловіка / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що цікаво, раніше Леся Нікітюк вже публікувала знімки з ймовірним обранцем в ліфті та в автомобілі.

Що відомо про особисте життя Лесі Нікітюк